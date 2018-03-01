Миссия ОБСЕ рассказала о "полной нестабильности и непредсказуемости" неделе на Донбассе

В СММ заявляют, что ни одна сторона не понесла ответственности за нарушение режима прекращения огня.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за неделю зафиксировали более 8 тысяч нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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«По наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, прошедшая неделя стала еще одной неделей, полной нестабильности и непредсказуемости. Несмотря на то, что стороны договорились о прекращении огня, мы зафиксировали более 8 тысяч нарушений этого режима, совершенных теми же сторонами, которые подписали в Минске соглашения о перемирии", - сказал Хуг.

"Ни один из нарушителей не понес ответственности, и кажется, что царит атмосфера безнаказанности, а безнаказанность, в свою очередь, порождает еще большее насилие. Другие положения договоренностей о прекращении огня, положения, которые важны для обеспечения, собственно, перемирия, также нарушались сторонами на прошлой неделе", - добавил он.

По словам Хуга, наблюдатели зафиксировали 52 единицы тяжелого вооружения, которые были размещены в нарушение определенных координат для отвода, и из них 46 единиц в районах, которые не контролируются правительством Украины. В частности, возле оккупированного Мяусинска беспилотник СММ зафиксировал четыре реактивные системы залпового огня.

Также миссия не отметила никакого прогресса в процессе разведения сил и средств.