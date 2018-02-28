За шесть дней на Донбассе ликвидировали 17 боевиков – ИС

В группе "Информационное сопротивление" рассказали о свежих данных по потерям бандформирований на Донбассе.

На Донбассе в период с 20 по 26 февраля потери оккупационного контингента составили 17 человек.

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Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"В период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 17 человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ликвидировано семеро боевиков «ДНР» "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты", что дислоцируется в Новоазовске, трое террористов из "5-й отдельной мотострелковой бригады" в Макеевке, а "11-й отдельный мотопехотный полк" в Макеевке потерял одного боевика.

Бандформирования "ЛНР" потеряли троих террористов "2-й отдельной мотострелковой бригады" в Луганске, и по одному боевику из "6-го отдельного мотострелкового полка" в Кадиевке, "4-й отдельной мотострелковой бригады" в Алчевске и "7-й отдельной мотострелковой бригады" в Брянке.