На Донбассе местным боевикам приказали срочно формировать батальоны для участия в войне в Сирии - ИС

Батальоны приказано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников.

Боевики на Донбассе получили приказ о срочном формировании батальонов для участия в вооруженном конфликте в Сирии

Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

По его словам, батальоны предписано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников.

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«Командование «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» получило приказ о срочном формировании 2-х батальонов (по 500 человек каждый) для участия в вооруженном конфликте в Сирии. Батальоны предписано комплектовать исключительно из числа местных боевиков, не включая в них российских наемников. Среди командования боевиков распространяется информация о том, что данный приказ вызван большими потерями российских ЧВК в Сирии в последнее время. Также командование обоих «армейских корпусов» высказывает критические замечания к данному приказу, указывая на проблему хронической неукомплектованности личным составом частей и подразделений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР»», - написал Тымчук.