Оккупанты планируют обсудить вопрос интеграции "ЛНР/ДНР" в состав России – ИС

Этот вопрос планируют обсудить в Донецке 15 февраля.

В Донецке 15 февраля оккупанты планируют обсудить вопрос интеграции террористических организаций «ЛНР/ДНР» в состав РФ.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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«15 февраля с.г. в Донецке запланировано заседание «интеграционного комитета «Россия-Донбасс» с обсуждением вопросов интеграции «ЛНР/ДНР» в состав РФ. В указанном мероприятии предусмотрено участие как представителей «ЛНР/ДНР», так и государственных служащих РФ (предварительно, российскую сторону будут представлять руководители среднего звена Ростовской области)», - написал он.

Ранее в Госдуме РФ заявляли, что оккупированный Донбасс, если не учитывать уровень жизни, по укладу мало чем отличается от России.