На Донбассе за сутки погиб один украинский воин, еще трое бойцов ранены

В целом, с начала суток зафиксировано 8 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

С начала суток на Донбассе погиб один украинский военный, еще трое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные войска продолжали сознательно нарушать режим прекращения огня ... В целом, с начала суток, зафиксировано 8 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, еще трое наших военных получили ранения», - говорится в сообщении.

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В частности, на Луганском направлении враг из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов неоднократно вел огонь по позициям ВСУ в районе населенного пункта Троицкое. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали опорные пункты украинских защитников Крымского. Вблизи Катериновки оккупанты нарушали перемирие из гранатометов.

По данным штаба, на Донецком направлении по позициям сил АТО вблизи населенного пункта Пески противник применил 82-мм минометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Также из минометов калибра 120-мм оккупанты вели огонь по укреплениям ВСУ возле Ломакино.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО двое боевиков подорвались на собственных минах.