Отпуск с августа по октябрь – это отличный шанс насладиться отдыхом без огромных толп туристов и завышенных летних цен. В этот сезон во многих городах и странах ещё стоит летняя погода, что позволяет расслабиться с комфортом. Другие места прекрасны именно в осеннюю пору.
Карпаты
Отпуск в Карпатах – всегда актуальный вариант для активного отдыха в Украине. Карпатский регион предлагает множество красивых городов для отдыха и горных троп разного уровня сложности. Не важно, выберете ли вы уютное Сколе или живописную Тустань – вы точно не будете разочарованы. Карпаты прекрасны осенью, а горные леса изобилуют грибами и ягодами.
Морской отдых
Отдохнуть на курорте в Украине в этот период уже не получится – море слишком холодное. А вот заграничные курорты предлагают широкий выбор пляжного отдыха осенью. Некоторые страны пользуются большей популярностью именно осенью, ведь летом здесь стоит невыносимая жара.
К тому же с началом массовой вакцинации препаратом Pfizer многие страны стали доступны для въезда украинцев при наличии прививки. Волноваться из-за цен также не стоит: многие украинские курорты обходятся отдыхающим дороже, чем пляжи Турции и Египта.
Где отдохнуть на море с августа по октябрь:
- Турция – +27 °C
- Греция – +24 °C
- Испания – +22-24 °C
- Египет – +30-33 °C
- Хорватия – до +25°C в августе и +22 °C в сентябре
- ОАЭ – +34-36 °C
Горнолыжные курорты
Читайте такжеОсобенности морского отдыха в Украине: цены "кусаются", а сервис не радуетЕсли вместо пляжного отдыха вы предпочитаете кататься на лыжах и сноубордах – этот сезон может предложить вам много интересных идей. Заплатить за такой отпуск придется не мало, зато он запомнится на всю жизнь. В сентябре и октябре многие горнолыжные курорты Европы уже покрываются снегом.
Горнолыжные курорты Европы – где кататься осенью:
- Италия – курорт Червиния.
- Швейцария – Церматт.
- Австрия – Хинтертукс.
- Норвегия – Галлхёпигген.
- Финляндия – Рука и Куусамо.
- Франция – Тинь.
Фестивали и праздники
С августа по октябрь во многих городах проводятся уникальные фестивали или национальные праздники. Эти события привлекают туристов со всего мира. На фестивале можно до отвала наестся сосисок или повеселиться с детьми.
Фестивали и праздники с августа по октябрь:
- Венгрия, Будапешт – винный фестиваль в сентябре.
- Киев, ВДНХ – фестиваль уличной еды 5-6 октября.
- Киев и Одесса – велосипедный круиз 5 октября.
- Львов – праздник сыра и вина, 17–20 октября.
Италия, Перуджа – фестиваль "Еврошоколад" 16-25 октября.
Куда поехать в Украине осенью
Если у вас нет возможности поехать заграницу – проведите отпуск в Украине. Наша страна может предложить множество интересных мест для отдыха как на природе, так и в городах.
- Каменец-Подольский. Этот город прекрасен в любое время года. Город славится уникальной средневековой архитектурой, которая прекрасно сохранилась до наших дней.
- Софиевский парк в Умани. Это чудо природы привлекает туристов со всей Европы. Осенью парк покрывается прекрасными золотыми красками.
- Остров Хортица. Небольшой остров в Запорожской области является национальным заповедником Украины. Здесь можно прокатиться на байдарках, посетить смотровые площадки и Запорожскую Сечь, понаблюдать за дикими животными и птицами.
- Аскания-Нова. Знаменитый украинский заповедник стоит посетить ради уникальной флоры и фауны. Тут растут краснокнижные растения, обитают десятки удивительных животных. Туристы могут посетить дендропарк и сафари.
Вам также может быть интересно: