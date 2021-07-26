Осенний отпуск ничем не хуже летнего. Толпы летних туристов уже разъехались по родным городам, пляжи намного чище, а отели выставляют низкие цены осеннего сезона.

Отпуск с августа по октябрь – это отличный шанс насладиться отдыхом без огромных толп туристов и завышенных летних цен. В этот сезон во многих городах и странах ещё стоит летняя погода, что позволяет расслабиться с комфортом. Другие места прекрасны именно в осеннюю пору.

Карпаты

Отпуск в Карпатах – всегда актуальный вариант для активного отдыха в Украине. Карпатский регион предлагает множество красивых городов для отдыха и горных троп разного уровня сложности. Не важно, выберете ли вы уютное Сколе или живописную Тустань – вы точно не будете разочарованы. Карпаты прекрасны осенью, а горные леса изобилуют грибами и ягодами.

Морской отдых

Отдохнуть на курорте в Украине в этот период уже не получится – море слишком холодное. А вот заграничные курорты предлагают широкий выбор пляжного отдыха осенью. Некоторые страны пользуются большей популярностью именно осенью, ведь летом здесь стоит невыносимая жара.

К тому же с началом массовой вакцинации препаратом Pfizer многие страны стали доступны для въезда украинцев при наличии прививки. Волноваться из-за цен также не стоит: многие украинские курорты обходятся отдыхающим дороже, чем пляжи Турции и Египта.

Где отдохнуть на море с августа по октябрь:

Турция – +27 °C

Греция – +24 °C

Испания – +22-24 °C

Египет – +30-33 °C

Хорватия – до +25°C в августе и +22 °C в сентябре

ОАЭ – +34-36 °C

Горнолыжные курорты

Читайте такжеОсобенности морского отдыха в Украине: цены "кусаются", а сервис не радуетЕсли вместо пляжного отдыха вы предпочитаете кататься на лыжах и сноубордах – этот сезон может предложить вам много интересных идей. Заплатить за такой отпуск придется не мало, зато он запомнится на всю жизнь. В сентябре и октябре многие горнолыжные курорты Европы уже покрываются снегом.

Горнолыжные курорты Европы – где кататься осенью:

Италия – курорт Червиния.

Швейцария – Церматт.

Австрия – Хинтертукс.

Норвегия – Галлхёпигген.

Финляндия – Рука и Куусамо.

Франция – Тинь.

Фестивали и праздники

С августа по октябрь во многих городах проводятся уникальные фестивали или национальные праздники. Эти события привлекают туристов со всего мира. На фестивале можно до отвала наестся сосисок или повеселиться с детьми.

Фестивали и праздники с августа по октябрь:

Венгрия, Будапешт – винный фестиваль в сентябре.

Киев, ВДНХ – фестиваль уличной еды 5-6 октября.

Киев и Одесса – велосипедный круиз 5 октября.

Львов – праздник сыра и вина, 17–20 октября.

Италия, Перуджа – фестиваль "Еврошоколад" 16-25 октября.

Куда поехать в Украине осенью

Если у вас нет возможности поехать заграницу – проведите отпуск в Украине. Наша страна может предложить множество интересных мест для отдыха как на природе, так и в городах.

Каменец-Подольский . Этот город прекрасен в любое время года. Город славится уникальной средневековой архитектурой, которая прекрасно сохранилась до наших дней.

. Этот город прекрасен в любое время года. Город славится уникальной средневековой архитектурой, которая прекрасно сохранилась до наших дней. Софиевский парк в Умани . Это чудо природы привлекает туристов со всей Европы. Осенью парк покрывается прекрасными золотыми красками.

. Это чудо природы привлекает туристов со всей Европы. Осенью парк покрывается прекрасными золотыми красками. Остров Хортица . Небольшой остров в Запорожской области является национальным заповедником Украины. Здесь можно прокатиться на байдарках, посетить смотровые площадки и Запорожскую Сечь, понаблюдать за дикими животными и птицами.

. Небольшой остров в Запорожской области является национальным заповедником Украины. Здесь можно прокатиться на байдарках, посетить смотровые площадки и Запорожскую Сечь, понаблюдать за дикими животными и птицами. Аскания-Нова . Знаменитый украинский заповедник стоит посетить ради уникальной флоры и фауны. Тут растут краснокнижные растения, обитают десятки удивительных животных. Туристы могут посетить дендропарк и сафари.

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Автор: Екатерина Пулатова