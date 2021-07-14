Львовщина для активных туристов: идеи для пеших походов в горы – Тустань, Сходница, Оров

У многих украинцев Львовщина в первую очередь ассоциируется с культурным, экскурсионным или оздоровительным туризмом. Между тем, этот регион с богатой историей и живописной природой может предложить немало увлекательных возможностей для активного отдыха. УНИАН.Туризм поделится с вами несколькими идеями для пеших походов в горы во Львовской области.

Во Львовской области в последние годы с энтузиазмом взялись за продвижение активного туризма, только с акцентом на то, что туристы не столько устраивают марш-броски до сложной горной вершины, сколько идут до какой-то цели – исторической достопримечательности, красивой инстаграмной локации или просто выпить кофе/чай в уютной кафешке на природе.

Больше всего в этом направлении пока что преуспели в нацпарке "Сколевские Бескиды". Здесь появляется все больше облагороженных маршрутов – с указателями, разметкой, мостиками, лестницами, зонами для пикника и прочими благами цивилизации. Обо всем этом мы уже подробно рассказывали в материале об отдыхе в Сколе.

В Дрогобычском районе ситуация немного скромнее – здесь пока что только скромные зародыши облагораживания туристических маршрутов. Но это не значит, что стоит отказываться от здешних природных красот. Кто знает, возможно, если будет спрос – появится и предложение.

Ландшафт Львовщины при этом весьма разнообразен. Здесь есть и горы, и скалы, и густые леса, и бурные реки. А поскольку эта местность считается Прикарпатьем, горы в регионе сравнительно невысокие и потому более "простые" – прогулки здесь под силу не только заядлым спортсменам, но целым семьям.

Поход на Урыч из Сходницы

В последние несколько лет и курортный поселок Сходница, и крохотное село Урыч с населением чуть более 300 человек стремительными темпами развиваются в плане туризма. Но если Сходница пользуется популярность уже довольно давно – здесь и немало мест размещения и питания достойного качества, и лечебные воды, и красивые пейзажи, то Урыч только начал раскручиваться.

Во многом это связано с тем, что село находится в непосредственной близости от средневекового наскального оборонного комплекса Тустань. Долгое время это были всего лишь руины, однако позже здесь был создан историко-культурный заповедник, который не так давно наконец окончательно превратили в современную туристическую локацию со всеми удобствами – сувениры, кафе, туалеты, игровые площадки, работа аниматоров, фестивали. Во многом этого удалось достичь благодаря усилиям нацпарка "Сколевские бескиды".

Разумеется, от оригинального исторического сооружения здесь почти ничего не осталось – оборонный деревянный комплекс был построен на скалах из довольно хрупкого песчаника еще в 14 веке. Собственно, до наших дней дожили только скалы, вокруг которых были проложены мостики, стилизованные под старину. Однако на Тустань можно посмотреть в 3D-модели с помощью специального приложения.

В самом Урыче также действует музей истории города-крепости Тустани. Также здесь есть несколько приличного вида заведений питания, жилье тоже можно найти. Но главное – не так давно из Сходницы в Урыч проложили новую дорогу, хотя еще пару лет назад там едва ли можно было проехать. А потому теперь долететь из пункта А в пункт Б можно всего за 10 минут – расстояние составляет 6 километров.

Однако, есть у этой реконструкции одно, так сказать, неудобство – теперь вдоль дороги пешком не пройдешь, ведь машины уж слишком быстро носятся по гладкому серпантину, а пешеходной зоны там нет. Мы, например, наивно надеялись пройти это расстояние пешком, но в итоге пришлось ловить попутку – действительно страшно было идти.

На фоне этого забавно наблюдать, как некоторые отчаянные отдыхающие умудряются рассекать по здешним дорогам на электросамокатах. Да, эти Всадники Апокалипсиса тоже уже добрались до Сходницы, их здесь даже можно взять в аренду.

Если все же вы твердо настроены идти из Сходницы до Тустани пешком – у нас для вас есть отличный маршрут. Он довольно несложный: всего 9 километров с умеренным набором высоты вначале, а потом – комфортным спуском.

Итак, мы начали наш маршрут с автостанции "Сходница", куда мы прибыли из курортного Трускавца. Маршрутки между ними ходят раз в час-полтора, начиная с 7:20 утра и до 16:30, но расписание периодически меняется. Отправляются они с обратной стороны железнодорожного вокзала Трускавца. Из Сходницы в обратном направлении можно доехать с 8:30 до 17:30. Ехать примерно 50 минут – дорогу в Бориславе, через который проходит маршрутка, отремонтировать еще не успели.

Также трижды в день через Сходницу (автовокзал) и Трускавец (автовокзал) проходит автобус "Львов – Урыч". Из Львова он выдвигается в 8:45, 10:15 и 14:00 с остановками в Трускавце в 10:40, 12:10 и 15:55, а в Сходнице – в 11:15, 13:00 и 17:00 соответственно. Из Урыча во Львов автобус выезжает в 12:05, 14:50 и 18:30.

Кроме того, через Сходницу проходят маршрутки на Дрогобыч и Сколе.

В идеале советуем вам отправляться в поход из Сходницы в Урыч с самого утра, пока вы бодры и веселы, да и погода еще не слишком жаркая. Обратно же, получив внушительную порцию эмоций, можно вернуться на автобусе/маршрутке.

Мы, например, прибыли в Сходницу около 11 утра, и в середине июня в это время уже было жарко как в Долине смерти, так что первый отрезок пути нас порядком утомил. Сначала мы двинулись по центральной улице Сходницы – разумеется, имени Тараса Шевченко. Дойдя до туристического указателя, повернули налево – в сторону "Источника 5-6". Идти все время нужно прямо в направлении бетонного забора (вы его точно заметите), следуя 504 маршруту. Это, по сути, самый сложный участок пути – здесь самый крутой подъем и нет тени.

Но уже совсем скоро вы войдете в лес, через который проходит довольно широкая грунтовая дорога в направлении нефтяной скважины. Потому нужно учитывать, что иногда вас будут обгонять машины.

Этот отрезок пути вы будете идти по Масловецкому хребту через невысокие горы Масловец (828 метров) и Туркив (846 метров). Чтобы задать себе направление на гугл-картах – возьмите за ориентир речку Схиднычанка. От Сходницы это примерно 5,5 километров, и пока будете их преодолевать – обязательно смотрите по сторонам, любуясь цветами вдоль дороги.

Когда будете на точке – перед самой нефтяной скважиной и маршрутом на Карпатские полонины, нужно будет резко повернуть направо и дальше спускаться вниз к Тустани, это еще 3 километра. Только стоит учесть, что почва здесь глиняная, потому в дождливую погоду может быть скользко.

Сначала вы будете идти по лесу, однако вскоре выйдете на открытую местность и вам откроются потрясающие пейзажи.

Примерно за километр до Тустани обратите внимание еще на одну любопытную локацию – скалистый массив Острый камень, который в старину был сторожевым пунктом на подъезде к крепости.

Еще немного – и выйдете на бесплатную локацию для пикника, со столами, мангалами и беседками. Отличное место для привала перед тем, как отправиться на экскурсию в Тустань. Только стоит учесть, что вам может не хватить места – что сама Тустань, что местность вокруг нее нынче чрезвычайно популярны.

Поход на Оров из Трускавца

Если вы останавливаетесь в Трускавце и хотите устроить себе серьезное испытание, советуем отправиться в поход на Оров. Это село расположено в 12 километрах от Трускавца в долине горного хребта под названием "Оровская скиба" (наивысшая точка – 939,4 метра над уровнем моря), являющегося частью Сколевских Бескидов.

К слову, выйти на Оров можно и из Урыча через упомянутую выше Схиднычанку – дорога займет 12 километров (только вначале вас ждет довольно крутой подъем по глиняной почве), а также из Сходницы через эту же точку – пройти придется 13,5 километров.

Но вернемся к походу из Трускавца. Если идти из центра города, то сначала нужно будет дойти до водохранилища Слоница. Раньше здесь была довольно живописная локация, но в итоге подход к ней закрыли – все-таки это питьевая вода, и, увы, далеко не все отдыхающее соблюдали правила поведения на объекте.

За водохранилищем вы немного пройдете по открытой местности, а дальше зайдете в лес. Именно по нему пройдет большая часть маршрута – сначала равнинная, а потом и с подъемом. В целом, здесь довольно приятно ходить – прохладно и живописно, а подниматься не слишком сложно.

Под конец пути вы выйдете на хребет, усеянный густыми полевыми травами и цветами. Зрелище просто потрясающее и точно того стоит, чтобы проделать весь этот путь, причем в любую погоду.

Если же пройти чуть дальше – к вышкам на краю хребта – вам открываются замечательные виды на Трускавец и Дрогобыч, а в хорошую погоду, поговаривают, даже Львов видно.

К слову, о погоде в Карпатах. Она, как известно, здесь довольно переменчивая. А потому, собираясь в пеший поход, нужно быть ко всему готовым. Вот и мы во время последнего похода на Оров столкнулись с проделками природы. Сначала ничего не предвещало беды – было солнечно и жарко. Большую часть пути вверх мы прошли по лесу, потому жара переносилась проще. Однако стоило нам выйти на открытую местность – как началась гроза с ливнем, громом и молниями. И если о дождевиках мы позаботились, то об обуви не подумали. А зря – фотографируя эту красоту вокруг, мы то и дело забредали в густую траву, потому всю дорогу назад пришлось идти в мокрых кроссовках, хитро поддев под носки резиновые перчатки (спасибо пандемии, теперь они всегда с собой).

Но в качестве бонуса мы повстречали редких бабочек, которых в городах вы точно не увидите, и красавца-аиста.

Правда, поднимаясь на Оров нужно иметь ввиду несколько нюансов. В отличие от Урыча и Сходницы, здесь пока еще ничего не облагорожено. Раньше был один пункт привала в лесу на полпути на хребет, но годы его серьезно потрепали. Потому, когда мы забрались на полонину и были готовы отдохнуть и перекусить, вариантов совсем не было. Во-первых, там везде густые травы, которые просто не хочется топтать, да и мало ли что там водится. Во-вторых, мы были после дождя, а потому присесть там тем более было невозможно. В итоге мы дошли до самых вышек и уселись на выкатанную внедорожниками тропинку, к счастью, в такую погоду никто там не ездил.

Ну а дорогу назад, которую мы выбрали, точно никому повторять не советуем. Дело в том, что нам не хотелось возвращаться в Трускавец тем же путем, которым мы шли на хребет. У вышек, которые любезно раздавали нам идеальный 4G, мы решили построить на гугл-картах альтернативный маршрут домой – и он нашелся!

Первые пару километров все складывалось отлично – вполне терпимая дорога, которую, вероятно, еще австрийцы в конце 19 века проложили, красивые пейзажи…

Нашим ориентиром было село Зимовки, однако в какой-то момент что-то пошло не так. Мы шли четко по дороге, но, когда добрались до неизвестного крошечного села, в котором, вероятно, уже никто толком не живет, она оборвалась. И примерно 200 метров нам пришлось пробираться по густым зарослям. Наше счастье, что нас там никто не покусал. Зато промокли мы там окончательно. Какие-то несчастные 200 метров – и весь маршрут насмарку!

Наше предположение – вероятно, когда-то там и правда была дорога, но поскольку в эти несколько домов на отшибе никто какое-то время не ездил, все заросло.

Дальше мы снова вышли на нужную дорогу и, как ни в чем не бывало, пошли через лес по направлению к Трускавцу через Помярки.

Под конец даже приличную базу для привала встретили. Эх, где же она была 10 километров назад…

В итоге, за этот день мы в общей сложности прошли 30 километров, и уставшие, но довольные моментально завалились спать.

***

Львовщина может предложить немало интересных маршрутов для активных туристов, и что радует – в последнее время они постепенно облагораживаются. Помимо уже упомянутых маршрутов, вы можете отправиться из Сходницы в Новый Крапивник, через который протекает горная река Стрый, а из Трускавца – на Доброгостив, где есть живописное озеро, в котором в теплую погоду даже можно искупаться. Также можно организовать поход на гору Парашка – самую высокую вершину национального природного парка "Сколевские Бескиды" (ее, к слову, видно с Оровского хребта). Из самого Сколе также есть несколько интересных маршрутов.

Марина Григоренко

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