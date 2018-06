Планы на выходные 16-17 июня: вечеринки до утра, концерты на любой вкус и киномарафоны

Фестиваль «Белые ночи» (15-16 июня, Киев)

Популярный летний танцевальный марафон «Белые ночи» возвращается после 9-месячного перерыва, чтобы уже в шестой раз погрузить киевлян и гостей города в атмосферу вечеринки до утра. Для посетителей столичной вечеринки будут действовать целых пять танцполов, на которых выступят около 100 исполнителей различных музыкальных направлений, среди которых и видные ди-джеи мировой клубной сцены - миланские электронщики Merk & Kremont, немецкий дуэт Digitalism (Live), парижский продюсер Shiba San, американский ди-джей Adrian Hour. Кроме того, на территории Арт-завода Платформа для посетителей фестиваля будут работать популярные бары Киева, фуд-корты, несколько фотозон, световые шоу и многое другое.

Однодневный билет на вечеринку обойдется в 450 грн, двухдневные - в 650 грн. Начало в 20:00 и до утра. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Концерт Black Rebel Motorcycle Club (15 июня, Киев)

Всем фанатам рока и его разновидностей посвящается. Группу Black Rebel Motorcycle Club уже давно ждали в Украине, и вот, наконец, они заедут в Киев в разгар лета, чтобы подарить всем поклонникам настоящего гаражного рока невероятную атмосферу и мощный заряд эмоций. Американская инди-рок-группа BRMC была основана в Сан-Франциско еще в 1998 году. Почти 20 лет назад они задали музыкальному миру риторический вопрос: Whatever happened to my rock’n’roll?, ответом на который стал их дебютный альбом – фундамент возрождения гитарной музыки в мире, и оставались верны себе до наших дней. 15 июня в столичном клубе «Bel Etage» Black Rebel Motorcycle Club сыграют свои самые известные хиты Beat The Devil’s Tattoo, Spread Your Love, Ain't No Easy Way, Berlin, Love Burns, Shuffle Your Feet и, конечно, ту самую Whatever Happened to My Rock 'N Roll, вместе с треками из нового альбома Wrong Creatures, выпущенного в начале 2018 года.

Стоит отметить, что концерт группы в Киеве вызвал небывалый ажиотаж, а потому в продаже остались только немного билетов на балкон по 2500 грн, тогда как фан-зона полностью раскуплена. Начало концерта запланировано на 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Фестиваль Synesthesia 2018 (15-16 июня, Киев)

В ближайшие пятницу и субботу на территории культурного пространства Plivka пройдет фестиваль современной музыки и медиаискусства SYNESTHESIA 2018. Программа мероприятия условно разделена на три части - концертную, ночную и выставочную, подготовленные двадцатью шестью музыкантами, диджеями и художниками. Концертная и ночная части разместятся на отдельных сценах, а выставка окажется рассеянной по пространству Plivka. Оба вечерних концерта сочетают не только разные жанры - от эмбиент-музыки и саундскейпов до экспериментального техно, но и различные методы - от импровизации на модулярных синтезаторах до полностью компьютерной музыки. Ночная программа состоит из двух вечеринок и идет вслед за вечерней. Выставка медиаискусства посвящена теме места. В экспозиции представлены различные виды рассказа о месте как территории или пространстве, физическом либо воображаемом.

Начало мероприятия в 18:00. Билеты на входе по 250 грн, действуют возрастные ограничения 18+. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Блюз на Пляже — Mr. NoMoneyBand (15 июня, Киев)

В этот же летний вечер пятницы, 15 июня, для поклонников западных мотивов на пляже Южный Берег Киева на Трухановом острове будет звучать горячая смесь из блюза, буги и рок-н-ролла в исполнении итальянской группы Mr. No Money Blues Band. Коллективу уже 13 лет, и впервые Mr. No Money Blues Band приехали с гастролями в Украину в 2015 году, а уже после этого решили покорить США и Европу. Сегодня на их счету более 1000 концертов и фестивалей, а также совместных проектов с блюзмэнами по всему миру. Характерная черта саунда группы – отсутствие бас-гитары и лидирующая роль фортепиано, что делает их музыку более традиционной.

Начало мероприятия в 20:00, стоимость билета 350 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Вечеринка Pre-Hedonism (16 июня, Киев)

Один из самых ярких и уютных столичных музыкальных фестивалей Hedonism 2018, который в этом году пройдет 14-15 июля, решил дать старт мероприятию еще за месяц. Так, 16 июня на ЮБК на Трухавновом острове пройдет вечеринка Pre-Hedonism. В лайнапе целый список уникальных артистов Kartel Panama, Owen Ross, Shuma, Colorjaxx, Grisly Faye, Брудні, Drum & Tuba Band, Prince Albert, Radio Plush, Stassi Miller&Miura и Dima DGree.

Началом мероприятия 16 июня в 15:00 и до самого утра. Билеты на вечеринку - 150 грн. Вход на pre-party, как и after-party, включен в стоимость абонемента на весь фестиваль Hedonism All. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Pre-party Koktebel Jazz Festival (16-17 июня, Киев)

Еще один громкий фестиваль лета 2018 устраивает pre-party в ближайшие выходные - Koktebel Jazz Festival на балконе Всі.Свої. В частности, в рамках мероприятия и в субботу, и в воскресенье на сцене будут сыграны по три шоу-кейса от музыкальных брендов, подавших заявку на участие в Open Stage Джаз Коктебель 2018. При этом 16 июня хедлайнером станет группа O. Official – электро-поп бенд Оли Чернышовой и Саши Каспрова, сотрудничающий с Ivan Dorn и его лейблом Masterskaya, а 17 июня на сцене зажжет Феликс Шиндер и Деньги Вперед – одесский музыкальный кооператив, единственные молодые исполнители в стиле Odessa Gangsta Folk.

Вход на часть мероприятий в рамках Pre-party Koktebel Jazz Festival свободный, на выступления хедлайнеров - по 100 грн. Место проведения – улица Десятинная, 12, верхняя терраса. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Джаз в саду (17 июня, Киев)

И снова музыка! Четверка лучших джазменов страны соберется в ботаническом саду имени Гришко, чтобы дать возможность слушателям насладится хорошей музыкой в прекрасном месте. Квартет Руслана Егорова заслужил признание своим авторским исполнением классических джазовых произведений. Храня верность традиционной музыке, коллектив создает собственную музыку, которая уже полюбилась украинской публике.

Стоимость билета на концерт составляет 350 грн, начало в 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Неделя швейцарского кино 2018 (14- 18 июня, Киев)

14 июня в Киеве стартует кинофестиваль «Неделя швейцарского кино» при поддержке Arthouse Traffic и Посольства Швейцарии в Украине. Фестиваль швейцарского кино проводится только второй год, собрав в своей программе самые актуальные художественные фильмы швейцарских режиссеров за последние годы всевозможных жанров. Всего зрителям обещают показать пять фильмов: комедию «Стрикер», драму «Божественный порядок», драматический психологический триллер «Дневник моего разума», мелодраму «7 дней» и драму «Вокруг Луизы». Традиционно все фильмы будут показываться на языке оригинала с украинскими субтитрами. Учитывая, что в маленькой Швейцарии сразу несколько официальных языков, фильмы будут немецком, французском и итальянском языках.

Начало показов в 19:00 в кинотеатре «Киев» (улица Большая Васильковская, 19). Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Ночь кино Тима Бертона (16 июня, Киев)

Если посещать шумные мероприятия в эти выходные не хочется, но есть желание погрузиться в уют - можно провести вечер в компании легендарных творений культового кинорежиссера Тима Бертона. В частности, зрителям обещают показать три фильма: трогательный фантастический фильм «Эдвард руки-ножницы» (1990), яркий фэнтези «Алиса в стране чудес» (2010) и готический фильм ужасов «Сонная лощина» (1999). Фильмы Бертена всегда отличаются неординарностью, тонким черным юмором и яркими образами. А еще главные роли во всех фильмах исполняет мастер перевоплощений - невероятный Джонни Депп.

Место проведения киномарафона - пространство Циферблат (улица Владимирская, 49А). Стоимость входного билета 130 грн (чай, кофе, печеньки входят в стоимость), начало в 23:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Кинопоказ-выставка на экране «Импрессионисты» (17 июня, Киев)

Киевлян и гостей города уже не первый год продолжают знакомить с киноэкранов с шедеврами изобразительного и театрального искусства со всего мира. На этот раз, начиная с 17 июня, каждые выходные до конца сентября в кинотеатре «Киев» будут транслировать фильмы-выставки, посвященные выдающимся художникам всех времен и народов. Первый из показов посвящен творчеству художников-импрессионистов в целом – Моне, Сезану, Дега, Ренуару и многим другим. Фильм транслируется на английском языке с украинскими субтитрами.

Начало показа в 15:00 в кинотеатре «Киев» (улица Большая Васильковская, 19). Подробнее. Билеты по 150 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Показ и обсуждение фильма «Достучаться до небес» (17 июня, Киев)

Немецкая трагикомедия «Достучаться до небес» (1997) режиссера Томаса Яна давно уже стал культовым и символом того, что жизни нужно радоваться несмотря ни на что. Трогательная история двух неизлечимо больных людей, отправившихся на встречу мечте, растопила сердца самых крепких скептиков и кинокритиков. А еще одну из главных ролей в фильме исполняет один из самых популярных немецких актеров современности Тиль Швайгер.

Начало показа в 16:00 в артхаус-кинотеатре «Кинопанорама» (улица Шота Руставели, 19). Билеты от 70 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Марш равенства (17 июня, Киев)

В воскресенье, 17 июня, большим Маршем равенства завершится неделя КиевПрайд 2018. Уже не первый год ЛГБТ-активисты, политики и общественные деятели, просто неравнодушные украинцы и гости из других стран выходят на улицы столицы, чтобы поддержать принципы равенства, свободы и толерантности. Чтобы избежать провокаций, в этом году полиция и городские власти обещают обеспечить поддержку и защиту участникам марша.

Начало марша в 9:00 у здания Национальной оперы Украины. Участие в мероприятие бесплатное. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Artichoke Vintage Market (15-17 июня, Киев)

С 15 по 17 июня в Дворике Villa Verde по адресу ул. Кирилловская, 102 соберутся преданные путешественники-коллекционеры, прихватив с собой уникальные сокровища со всех уголков мира. В первую очередь, участники ярмарки - страстные путешественники, которые любят бродить в своих поездках по небанальным местам и блошиным рынкам, не профессиональные охотники за винтажными вещами. Здесь посетителям обещают предоставить возможность окунуться в атмосферу старинной парижской барахолки и за бокалом игристого вина поделиться невероятными историями из своих путешествий о том, как была раздобыта та или иная вещь.

Вход на мероприятие бесплатный. Время работы с 12:00 до 20:00. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Мир великанов на Певчем поле (15 июня -15 июля, Киев)

С пятницы, 15 июня, на территории столичного ландшафтного парка «Нове Співоче поле» открывается новая цветочная экспозиция под названием «Мир великанов». На этот раз в течение месяца у посетителей парка будет возможность прогуляться и сделать фотографии среди цветочных копий привычного предметов из быта гигантского человека. Из 200 тысяч цветов дизайнеры создали огромные цветочные инсталляции всевозможных предметов: от огромной палитры с красками и обуви до губной помады выше человеческого роста и сладостей огромных размеров.

Вход на территорию ландшафтного парка составляет 50 грн для взрослых, 25 грн – детский. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Выездные выходные

Если есть возможность и желание посетить на выходных другой город, смело можно отправиться в Одессу или Умань.

Приморская Одесса - это город, для которого солнце светит днем и ночью. Здесь всегда можно совершенно неожиданно набрести на что-то интересное, да и просто увидеть море, понежиться на пляже, посетить театр или же насладиться красотой города. Ночью же, как правило, вопрос «куда пойти?» отпадает моментально, ведь Одесса – город тусовок. Как раз в эту субботу, 16 июня, в ночном клубе Ibiza зажжет вечеринку и прокачает атмосферу невероятный SteveAoki – американский музыкант, продюсер и композитор, обладатель множества наград в области электронной музыки и номер 9 в списке лучших ди-джеев мира от 2017 года.

Билеты от 600 грн. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

Если есть желание отойти от городской суеты и побыть рядом с природой – нужно ехать в Умань. Тем более, что именно в это воскресенье, 17 июня в крупнейшем дендропарке страны «Софиевка» будет представление светомузыкальных фонтанов. Парк-заповедник «Софиевка», считаюшийся одним из «Семи чудес Украины», славится своей красотой и историей ее создания. Здесь каждый камушек, каждый фонтан, водопад, островок или мост – сотни раз прославлены художниками и поэтами. Все здесь рождено любовью и свидетельствует о Любви – графа Станислава Потоцкого к красавице-гречанке Софии Глявоне. Удивительные истории, древнегреческие мифы, интригующие легенды сопровождают эту Femme fatale и у посетителей дендропарка есть возможность услышать о них во время экскурсии по парку «Софиевка» в Умани.

Не упустите возможность на выходных зарядиться впечатлениями на всю неделю!

Диана Кречетова, Марина Григоренко