Фотограф Reuters снял живописный восход Солнца на пляже Кемикал Бич в английском городе Сихем.
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Отметим, Сихем (Seaham) - это приморский город в графстве Дарем в Англии (Великобритания), который активно развивался с конца 19 века в результате инвестиций в гавань и угольные шахты.
Пляж Кемикал Бич (Chemical Beach) в Сихеме, название которого можно дословно перевести как "химический пляж", получил свое название от завода Watson, Kipling and Co.'s Chemical Works, который был открыт здесь в середине 19 века. Также рядом были несколько шахт и других заводов, остатки которых, в том числе рельсы для угледобывающей техники и оборудование, до сих пор остаются на пляже.
Во время отлива они выныривают из моря, создавая необычные пейзажи. Поэтому многие фотографы направляются сюда рано утром, чтобы снять атмосферные фото на восходе Солнца. Особой удачей считается попасть сюда во время утреннего тумана.
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