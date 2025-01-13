Больше всего он известен как режиссер культовой украинской киноленты "Тени забытых предков".

9 января 2025 года в музее театрального, музыкального и киноискусства Украины в Киеве стартовала выставка "Сергей Параджанов. Аутентика свободы", посвященная знаменитому украинско-армянскому режиссеру. Открытие выставки было приурочено к 101-му дню рождения автора, настоящее имя которого Саркис Говсепи Параджанян.

Он родился в Тбилиси, а умер в Ереване, однако международное признание к нему пришло во времена работы в Украине – он в течение длительного времени жил в Киеве. Здесь он кроме работы активно протестовал против советского режима и был неоднократно осужден по нескольким статьям.

Только в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации по представлению Украинского института национальной памяти полностью реабилитировала Параджанова в сфабрикованных обвинениях в "украинском национализме и гомосексуализме".

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Больше всего Параджанов известен как автор киноленты "Тени забытых предков", основанной на одноименной повести Михаила Коцюбинского, которая по сей день занимает первое место в списке 100 лучших украинских фильмов.

Среди других его "украинских" фильмов – "Наталья Ужвий", "Золотые руки", "Мысль" (все – 1957 год), "Первый парень" (1958 год), "Украинская рапсодия" (1961 год) и "Цветок на камне" (1962 год, в соавторстве с Анатолием Слисаренко).

Продлится выставка "Сергей Параджанов. Аутентика свободы" до 28 февраля 2025 года.

Отметим, также с 9 января 2025 года в избранных кинотеатрах Украины проходят специальные показы еще одного шедевра Сергея Параджанова – отреставрированной версии биографической драмы-притчи "Цвет граната" (1969). Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

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