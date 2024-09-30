В октябре украинские зрители смогут посмотреть в кинотеатрах уникальную отреставрированную версию фильма, которой занимался сам Мартин Скорсезе.

3 октября 2024 года в украинских кинотеатрах в прокате снова появится драма-притча "Цвет граната" Сергея Параджанова (Саркис Параджанян) – великого украинского режиссера армянского происхождения, который также подарил миру культовые ленты "Цветок на камне", "Тени забытых предков" и "Легенда о Сурамской крепости".

Из-за советских репрессий, у художника была непростая жизнь. Впрочем, несмотря на это, он все равно смог оставить яркий след в истории украинской культуры. В этом году ЮНЕСКО второй раз в истории провозгласило год Сергея Параджанова, подчеркивая значимость его творчества для мировой культуры. И в этом же году исполняется 100 лет со дня рождения великого режиссера.

УНИАН и кинокомпания Артхаус Трафик собрали пять причин, почему "Цвет граната" стоит посмотреть на больших экранах кинотеатров.

Уникальная отреставрированная версия с участием Скорсезе

Реставрацией "Цвета граната" занимался Кинофонд Мартина Скорсезе совместно с Cineteca di Bologna. За эту работу Скорсезе получил премию Института Параджанова-Вартанова в 2014 году.

Мировая премьера отреставрированной версии состоялась на 67-м Каннском кинофестивале в 2014 году.

Положительные отзывы от легенд

Многие всемирно известные режиссеры считают "Цвет граната" классикой мирового кинематографа. Например, тот же Мартин Скорсезе назвал этот фильм "кинематографическим опытом, который остается вне времени".

Между тем, Жан-Люк Годар отмечал, что "фильм может дать вам все, чего вы могли бы пожелать".

Глубокий смысл

Поэтический фильм-притча "Цвет граната" рассказывает о жизни армянского поэта XVIII века Саята-Новы, от детства до смерти. Фильм отражает духовный путь, художественные наработки и внутренние конфликты, которые сделали его главным лириком своей эпохи. Саят-Нова предстает как мастер мистификации, который сам попал в свои собственные ловушки.

В фильме "Цвет граната" одни из своих самых выдающихся ролей сыграли грузинские и армянские актеры Софико Чиаурели, Спартак Багашвили, Мелкон Алекян и Вилен Галстян.

Советская цензура

Эту ленту несколько раз перемонтировали, из-за советских цензоров, которые не могли понять сложных аллегорий режиссера. Вследствие этого лента вышла в прокат только в 1973 году, через четыре года после съемок.

После проката фильма Параджанова арестовали, а в его защиту выступили самые известные режиссеры того времени: Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти и многие другие.

Влияние фильма на мировое искусство

Даже спустя десятилетия "Цвет граната" продолжает вдохновлять молодых творцов. Например, в 1995 году певица Мадонна выпустила клип на песню "Bedtimestory", который использовал ряд образов из фильма Параджанова.

В 2020 году Леди Гага представила клип на композицию "911", который также визуально напоминал "Цвет граната" Сергея Параджанова.

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