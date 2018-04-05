В Киеве стартовал традиционный фестиваль писанок, теперь еще и с кроликами (фото, видео)

14:20, 05 апреля 2018
Новости туризма
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В этом году ассортимент фестиваля немного расширили - кроме традиционных писанок в форме яиц здесь установили еще и более 300 фигурок зайчиков, которых авторы, профессионалы и любители, разрисовывали и украшали, ни в чем не ограничивая фантазию. А напротив, на Михайловской площади, будет уже традиционная детская зона.

Как говорится в сюжете ТСН, алкоголь на фестивале писанок на Софийской можно будет купить лишь в нескольких киосках - и только вино.

Тем временем во Львове уже открыли огромную ярмарку, где даже создали уголок с настоящими кроликами.

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Пасхальная аллея из сотни стилизованных деревянных домиков тянется от самого Оперного театра. Приобрести здесь можно как сувениры - произведения народных майстеров и местные деликатесы, так и купить что-то поесть прямо на месте из традиционной галицкой кухни или пасхальных блюд. Начинают сюда уже съезжаться и туристы.

Напомним, ранее УНИАН собрал подборку, куда можно поехать на Пасху 2018 по Украине.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #фестиваль#Львів#Київ#Пасха#писанки