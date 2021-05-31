Главное условие для участия в мероприятии - велосипед и винтажный наряд.

В Киеве на День города в воскресенье, 30 мая 2021 года, состоялся традиционный ретро-круиз, участники которого проехались на велосипедах по центральным улицам города.

При этом подавляющее большинство участников события были одеты в винтажные наряды, а девушки даже не боялись ездить на велосипедах на каблуках. Также соответствующим образом были украшены и их транспортные средства.

Как говорится в сюжете ТСН, в этом году праздник несколько раз переносили из-за погоды, и в конце концов он совпал с днем рождения Киева. Участники такому стечению обстоятельств обрадовались.

Традиционные ретро-круизы в Киеве происходят уже не первый год, и каждый год, даже несмотря на пандемию, внимание к ним только растет. В этом году к нему присоединились около сотни человек.

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Многие участники принимают участие в мероприятии далеко не впервые, приходят целыми семьями и даже приводят домашних любимцев.

В этом году маршрут поездки составлял 9 километров, преодолеть который удалось примерно за два часа. Жители и гости города реагировали на участников круиза с интересом, а автомобилисты - пропускали и поддерживали звуковыми сигналами.

После велосипедной прогулки участники ретро-круиза продолжили празднование джазовым концертом и танцами в малом Мариинском дворце, где к ним присоединились те, кто в этом году не смог принять участие в поездке.

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Автор: Марина Григоренко