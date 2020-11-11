Украинские Карпаты красивы в любое время года, и осень - не исключение.

Фотокорреспондент УНИАН Янош Немеш 10 ноября 2020 года "поймал на камеру" удивительный утренний туман над Карпатами неподалеку от села Ольшинки (Закарпатская область).

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Особенности осеннего отдыха в Карпатах

Обычно туристы чаще всего выбирают отдых в горах летом, когда благоприятная погода, можно до позднего вечера бродить в горах и даже комфортно ночевать на природе в палатке, или же зимой, когда выпадает достаточное количество снега для катания на лыжах и сноубордах.

Впрочем, и в межсезонье, то есть посреди осени или посреди весны, когда недостаточно тепло, но снега маловато, Карпаты тоже стоит посетить. Ведь пейзажи здесь просто невероятные.

Но есть определенные правила осеннего отдыха в горах:

Осенью в горах сильные перепады температуры - как только прячется солнышко, температура часто уже ниже нуля. Поэтому стоит утепляться.

Осенью в горах рано темнеет, а потому очень легко заблудиться. Даже опытные туристы нередко здесь теряются. Поэтому спасатели советуют регистрироваться у них, если планируете идти в горы. Также не будет лишним сообщить кому-то из знакомых или хозяевам вашего дома, чтобы вас начали искать, если вы не будете выходить на связь до определенного времени.

Осенью в горах очень скользко и мокро, поэтому одежда и обувь должны быть соответствующие. Кроме того, следует быть очень внимательным, куда вы ступаете, чтобы не упасть и не покатиться вниз. Помним: украинские Карпаты хоть и сравнительно невысокие, не следует относиться к ним легкомысленно.

Когда выпадает достаточное количество снега, к этому добавляется опасность схода лавин. Поэтому перед тем, как идти в горы - внимательно изучайте прогноз погоды и информацию о штормовых предупреждениях.

Идеи для отдыха в украинских Карпатах

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Автор: Марина Григоренко