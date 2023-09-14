Летом 2022 года на вершине горы Цюхов Дил появилась 15-метровая смотровая башня, откуда на 360 градусов открываются великолепные виды на всю Львовскую область.

Осень – совсем не повод отказываться от пеших походов в горы, особенно учитывая то, что пока сентябрь радует украинцев нетипично теплой погодой.

Львовская область идеально подходит для пеших походов осенью: здесь еще Прикарпатье, а, соответственно, горы сравнительно ниже и пологее, чем в других "карпатских" областях. Таким образом, безопасно на них подниматься можно и в осенние и даже зимние месяцы, разве что кроме периодов экстремальных погодных условий.

Во-первых, на такие горы с равномерным плавным набором высоты можно подниматься без специальной спортивной подготовки, а, во-вторых, такой подъем займет меньше времени и вы успеете спуститься в населенный пункт до наступления сумерек. И, тем не менее, настоятельно советуем позаботиться о соответствующей одежде и обуви, ведь почва местами может быть скользкая, также попадаются камешки, по которым легко может поехать нога. Также стоит учитывать, что погода осенью (а особенно в горах) переменчива – перепады температуры в разное время суток могут быть серьезные.

На территории Львовской области есть несколько интересных горных поселений, из которых можно отправляться в пешие походы в горы. Среди них – Славско, Сколе и Сходница.

На этот раз мы более подробно расскажем о новом пешем маршруте из Сходницы – на гору Цюхов Дил (или же Цюхов Верх) высотой 931 метр. Летом 2022 года на вершине этой горы появилась 15-метровая смотровая башня, откуда на 360 градусов открываются великолепные виды на всю Львовскую область (а если погода позволяет – то и за ее пределы).

На вершину горы Цюхов Верх довольно легко можно подняться из Сходницы через Масловецкий хребет, тем же маршрутом, что и до Тустани (о нем мы писали в нашем отдельном материале), но свернув примерно на двух третях пути на развилке влево, а не вправо. Имейте в виду, что отсюда дорога что до Тустани, что до Цюхов Верха уже немного хуже, поэтому в дождливую погоду здесь будет идти не очень удобно из-за обилия грязи.

Дальше оттуда можно либо вернуться обратно в Тустань, либо спуститься в деревню Оров – это еще примерно 3 километра.

Из Орова еще можно пройти примерно 12 километров до Трускавца, но это уже маршрут для опытных пешеходников и только под хорошую походу – там большие перепады высоты и местами нет проходной дороги, поэтому придется пробираться через кусты и реку. Тем не менее, на протяжении всего пути открываются прекрасные виды, поэтому маршрут стоит того, чтобы его пройти, если у вас есть силы и вдохновение.

Также из Сходницы на вершину Цюхов Верха можно доехать на машине – тем же путем, что и пешком, там вполне приличная грунтовка.

Какие еще интересные туристические локации ждут отдыхающих в Сходнице, читайте в нашем отдельном материале.

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