20-21 сентября над территорией Украины будет образовываться циклон, который приведет к осадкам.

До конца сентября в Украине ожидается чередование погодных условий. В ближайшие дни атмосферный фронт принесет нам осадки, но уже с 16 сентября снова будет преобладать сухая погода. В двадцатых числах новый циклон принесет в Украину осадки, а в конце месяца снова ожидается влияние антициклона. О том, как будет дальше развиваться синоптическая ситуация до конца месяца, в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"По расчетам на сегодня, с 16-го числа начинает влиять на территорию страны поле высокого давления, антициклон с центром на северо-восток. И, соответственно, будет преобладать погода без осадков", - спрогнозировала синоптик.

Сейчас, по ее данным, расчетные методы показывают, что где-то 20-21 сентября над территорией Украины будет образовываться циклон. И как раз 20-21 числа может быть больше осадков. Но где, когда именно - об этом еще рано говорить.

Видео дня

"Забегая немного вперед, могу добавить, что потом, после 21 сентября снова на территорию Украины уже с севера будет влиять антициклон", - рассказала синоптик.

В Украину идут дожди-что известно

По данным Украинского гидрометцентра, на текущей неделе в Украине ожидается некоторое изменение погоды. Ожидается прохождение атмосферного фронта. Благодаря ему местами в Украине пройдут кратковременные дожди, но температура существенно не изменится. В частности, 15 сентября в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. Только ночью в восточных и юго-восточных, а днем в северных областях будет сухо.

Вас также могут заинтересовать новости: