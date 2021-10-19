Помимо впечатляющих панорамных видов, локация предложит гостям множество развлекательных, интерактивных и фото-зон.

На вершине одного из самых высоких небоскребов Нью-Йорка Уан-Вандербильт 21 октября 2021 года откроется новая смотровая площадка Summit One Vanderbilt, с которой можно будет увидеть весь город.

Свежие фото с презентации новой достопримечательности опубликовал фотосервис Reuters.

Известно, что помимо впечатляющих панорамных видов, локация преимущественно из стекла предложит гостям множество развлекательных, интерактивных и фото-зон. Среди них так называемые "небесные ложи" со стеклянным дном на высоте 324 метра, из которых открывается вид прямо на Мэдисон-авеню.

Также здесь будут полностью прозрачные застекленные лифты, которые поднимаются по боковой стороне здания с террасы на высоту более 364 метров.

Кроме того, внутри обустроено арт-пространство под названием Air, разработанное Kenzo Digital и сочетающее в себе комбинацию освещения, звука и дизайна. Авторы идеи обещают, что таким образом гости смогут отправиться в "мультисенсорное путешествие", которое погрузит их в пространства, бесконечно отражающие виды города.

Здесь же будет лаундж-зона и кафе скандинавском стиле, где будут подавать легкие закуски и коктейли.

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Офисный небоскреб Уан-Вандербильт (One Vanderbilt) был открыл в Нью-Йорке в 2020 году. Это четвертое по высоте здание города. Высота One Vanderbilt – 427 метров со шпилем, верхний этаж здания расположился на высоте 310,9 метров. Всего в небоскребе 58 этажей.

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Автор: Марина Григоренко