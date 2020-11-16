Во время локдауна в Австрии правительство намерено провести массовое тестирование населения на коронавирус, чтобы люди смогли отпраздновать Рождество.

В Австрии с 17 ноября 2020 года вводится повторный локдаун, который продлится как миниму до 6 декабря.

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За день до этого жители столицы Вены буквально заполонили непродовольственные магазины, которые завтра должны закрыться.

Как ранее сообщал УНИАН, во время локдауна в Австрии будут закрыты школы, предприятия бытового обслуживания и магазины. Покидать свой дом будет разрешено только по уважительной причине. К ним относятся, в частности, поездка на работу, оказание помощи родственникам или отдых на свежем воздухе. Данное правило, однако, будет пересматриваться парламентом каждые десять дней.

Продолжат работу аптеки, банки, а также магазины, продающие товары, в которых люди нуждаются ежедневно, то есть супермаркеты, магазины, продающие хозтовары и косметику. Детские сады будут закрыты. Школы перейдут на дистанционное обучение. В исключительных случаях, однако, родители будут иметь возможность привести туда своих детей.

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, личные контакты во время локдауна должны быть сведены к минимуму. "Моя настойчивая просьба на ближайшие недели звучит так: "Не встречайтесь ни с кем!" Каждый социальный контакт - это лишний контакт", - заявил он.

Коронавирус в Австрии

Первый локдаун был введен в Австрии в середине марта. Его постепенное ослабление началось после Пасхального воскресенья, которое в 2020 году выпало на 12 апреля.

С начала ноября в Австрии действует комендантский час с 20:00 до 6:00. С этого же времени закрыты рестораны и компании, занимающиеся туристическим бизнесом, а также культурные и развлекательные учреждения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заразились в Австрии 191 228 человек (при населении около 9 миллионов человек). 1661 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 за это время скончался. С начала ноября число новых заражений в стране продолжало стабильно расти, из-за чего эксперты стали опасаться перегрузки системы здравоохранения, особенно в области интенсивной терапии.

Во время грядущего локдауна в Австрии правительство намерено провести массовое тестирование населения на коронавирус, взяв за пример Словакию, чтобы люди смогли отпраздновать Рождество.

Карантин и локдаун из-за COVID-19 в разных странах мира

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Автор: Марина Григоренко