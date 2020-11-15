Возвращение к жестким ограничениям, считают в австрийском правительстве, является единственным средством, которое надежно работает.

Правительство Австрии решило вернуться к особо жестким карантинным мерам, то есть ввести в стране локдаун.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеERRORERRORERRORERRORОтмечается, что со вторника, 17 ноября, и вплоть до 6 декабря в стране будут закрыты школы, детские сады, предприятия бытового обслуживания и магазины.

Покидать свой дом будет разрешено лишь по уважительным причинам. Среди них, в частности, поездка на работу, оказание помощи родственникам или отдых на свежем воздухе. Это правило будет пересматриваться парламентом каждые 10 дней.

Продолжат работу аптеки, банки, магазины, продающие товары, в которых люди нуждаются ежедневно. Школы перейдут на дистанционное обучение. Однако в исключительных случаях родители будут иметь возможность привести туда своих детей.

"Даже если учесть, что никто из нас не хочет повторного локдауна, - это единственное средство, которое, как мы знаем, надежно работает", - подчеркнул канцлер Себастьян Курц.

Следует отметить, что рестораны, компании, занимающиеся туристическим бизнесом, а также культурные и развлекательные учреждения закрыты в Австрии с 3 ноября. Кроме того, в стране уже сейчас действует комендантский час с 20:00 до 6:00.

Коронавирус в мире и Украине: что известно на 15 ноября

По состоянию на утро 15 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире приближается к 54 миллионам.

В Украине с начала пандемии зафиксировано 535 857 случаев болезни COVID-19. За сутки обнаружили 10 861 нового инфицированного.

Ученые тем временем дали прогноз течения коронавирусной болезни COVID-19 на следующий год, акцентировав на новых проблемах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская