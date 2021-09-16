Такое прозвище ледник получил благодаря тому, что от него регулярно откалываются глыбы льда самых разных размеров, форм и цветов.

Ледник Экип Сермия (Eqip Sermia), или же просто Эки, в заливе Диско в 70 км от городка Илулиссата в Гренландии привлекает огромное количество туристов.

И это не удивительно, ведь он является одним из самых быстродвижущихся ледников Гренландии – скорость его движения достигает 30 м в сутки.

Также Эки называют "рожающим" ледником, по научному айзбергообразующим. А все потому, что от этого пятикилометрового гиганта регулярно откалываются куски льда самых разных размеров, форм и цветов – от белого до голубого с синими или зелеными прожилками. Сопровождается это все громким треском и грохотом от падения глыб в воду.

Читайте такжеВ одной из самых высоких точек Гренландии впервые пошел дождь, а не снегПри этом особенности ледника Эки позволяют лодкам с туристами подойти к нему на максимально близкое расстояние. Таким образом у них есть возможность наблюдать с борта за уникальным природным явлением, которое в разное время суток выглядит совершенно иначе.

Сегодня фотосервис Reuters выложил свежие фото ледника Эки с его "детишками".

Напомним, ранее УНИАН.Туризм также показал, как живется в столице Гренландии – городе Нуук.

Автор: Марина Григоренко