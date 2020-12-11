В испанской Севилье 11 декабря 2020 года представители индустрии развлечений и туризма устроили перформанс, во время которого "похоронили" свою сферу деятельности.
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Отметим, Испания оказались среди лидеров в Европе по количество инфицированных COVID-19. На сегодня с начала пандемии в стране уже заболели более 1,7 миллионов человек.
При этом в Испании действуют одни из самых строгих в ЕС противокоронавирусных мер. Более того, недавно испанские власти приняли решение об их усилении. В частности, с 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, кроме посещения семьи. Разумеется, все массовые мероприятия здесь также отменены.
Из-за этого в стране, в которой немало людей зарабатывают за счет туризма и индустрии развлечений, многие остались без работы.
Тем не менее, по данным СМИ, Испания все же имеет амбициозные планы на 2021 год и надеется снова принять туристов уже в марте.
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