Испания имеет амбициозные планы на 2021 год и надеется снова принять туристов уже в марте.
Об этом сообщает The Local.
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Как сообщается, в настоящее время все прибывающие в Испанию должны предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный менее чем за 72 часа до поездки. Однако испанские власти надеются, что к весне эту норму отменят.
Национальное туристическое агентство Испании Turespaña представило новую кампанию "Безопасное путешествие", цель которой - побудить туристов вернуться в страну, а также предоставить им самую последнюю информацию и советы по безопасности.
"С помощью этой кампании мы хотим позиционировать туристический бренд Испании как фактор, влияющий на безопасность путешествий, и внести вклад в формирование уверенности у туристов в том, что они снова приедут в нашу страну", - заявили власти.
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