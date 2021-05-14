На данный момент правительство Греции еще не разрешило украинским туристам въезд в страну.

Греция с 15 мая 2021 года после длительного локдауна, введенного еще осенью прошлого года, официально открывает туристический сезон.

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С этого дня страну смогут посещать туристы, в том числе и иностранные. Также снимается большая часть карантинных ограничений - запрет на перемещения по стране и на острова, открытие музеев и пляжей и многое другое.

Однако уже сегодня некоторые греческие музеи, в том числе Музей Акрополя и древнегреческий храм Парфенон, открыли двери для первых посетителей.

Греция открывается для международных туристов: что известно

Греция официально открывается для иностранных туристов с 15 мая 2021 года.

Туристам разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Впрочем, как заявили в посольстве Украины в Греции, на данный момент правительство страны еще не разрешил въезд украинским туристам.

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Автор: Марина Григоренко