Туристам разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Греция официально открыла туристический сезон, объявив о многомиллионной рекламной кампании, направленной на спасение важнейшего экономического сектора.

Читайте такжеГреция снимет ограничения на въезд для вакцинированных от COVID-19"Мы открываем нашу туристическую индустрию для мира", - сказал министр туризма Харис Теохарис на пресс-конференции под открытым небом, которая состоялась на фоне храма Посейдона на мысе Сунио возле Афин, передает "Европейская правда"со ссылкой на Ekathimerini.

Туристам разрешено посещать Грецию, если они привиты или могут показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Однако, пока греческие официальные источники не дают более конкретной информации о том, будет ли распространяться открытие на граждан Украины. Решение правительства, которое должно уточнить это, ожидается в ближайшее время, уточнил в разговоре с "Европейской правдой" один из греческих дипломатов.

Известно, что для въезда в Грецию турист за день до путешествия должен заполнить так называемую PLF-форму. Это правило применяется еще с прошлого лета. Правила будут применяться до введения так называемого паспорта вакцинации. Туристов будут выборочно проверять в греческих аэропортах. Для путешествующих с положительным тестом предусмотрены карантинные отели.

Туристический сектор, который составляет примерно пятую часть ВВП Греции, из-за пандемии коронавируса понес наибольшие убытки за последний год, когда доходы уменьшились до 4 млрд евро, менее четверти из 18 млрд, достигнутых в 2019 году.

Путешественники, возвращающиеся в Германию и Британию, все еще должны идти карантин, то есть количество посетителей Греции с двух ключевых рынков на данный момент, вероятно, будет ограничено. Но Теохарис выразил оптимистичную надежду, что Британия вскоре внесет Грецию в свой "зеленый список".

С началом туристического сезона Греция отменила также большинство противоэпидемических ограничений. В частности с сегодняшнего дня перестает действовать запрет на поездки между регионами, а также на острова. Также будет отменено правило, которое предусматривает, что все граждане должны отправить SMS, чтобы им было разрешено выходить из дома по любой причине. Кроме этого, сокращен комендантский час.

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Автор: Ирина Погорелая