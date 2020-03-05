Италия сегодня: пустые улицы, минимум туристов и бизнес под угрозой (фоторепортаж)

Италия, для которой туризм считается одной из основных бюджетоформирующих отраслей, из-за коронавируса осталась без туристов.

Италия считается пятой страной в мире по посещаемости и четвертой по прибыли от туризма. Обычно на улицах популярных туристических городов просто не протолкнуться, а о том, чтобы сфотографировать красивые виды без лишних людей в кадре - вообще мечтать не стоит.

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Однако в начале 2020 года, когда мир захлестнула волна опасного коронавируса из Китая, Италия оказалась в числе тех стран, где выявили больше всего инфицированных. По всей стране ввели карантин и отменили массовые мероприятия, но о том, чтобы закрыть страну для посещения, речи не шло.

Однако несмотря на все заверения итальянских властей, что в стране безопасно, туристы начали массово отменять свои поездки сюда. Как следствие, многие авиакомпании мира, выполняющие рейсы в Италию, также начали отенять рейсы в страну. Для Италии, для которой туризм является бюджетоформирующей отраслью, ежегодно принося стране порядка 10 миллиардов долларов, это может стать серьезным ударом.

Вот так сегодня выглядят крупнейшие города Италии - Рим, Милан, Турин и другие.

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