Спасенный 25 тысячами людей средневековый замок во Франции готовится праздновать Рождество (фоторепортаж)
Замок Мот-Шанденье на западе Франции, построенный в 13 веке, до наших дней сохранился лишь в виде руин. Сначала он очень пострадал во времена Великой французской революции конца 18 века, а потом уже перестроенный Наполеоном III замок подвергся значительным разрушениям от пожара 1932 года, вероятно вызванного инженерной ошибкой во время проведения отопления. Последствия пожара были катастрофические - сгорели книги, картины, фрески, гобелены, старинная мебель и другие ценные раритеты.
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Несколько следующих десятилетий замок Мот-Шанденье продолжал приходить в упадок. Сначала его пытался спасти учитель Марк Демейер, который приобрел руины шато в 1981 году. Однако из-за ряд бюрократических процедур и незаинтересованности государства в реконструкции объекта, ему не удалось достичь значительных успехов.
В итоге в конце 2017 года замок был куплен 6,5 тысячами пользователей краудфандинговой платформы Dartagnans за 500 тысяч евро, которые удалось собрать за 5 дней. Сейчас количество владельцев замка достигло 25 тысяч человек, которые за ним ухаживают и занимаются его реставрацией.
Теперь, через два года после приобретения, владельцы шато Мот-Шанденье готовят его к празднованию Рождества.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее парижский универмаг Galeries Lafayette, который традиционно удивляет посетителей самыми удивительными инсталляциями, показал рождественское оформление под новый праздничный сезон.