Антиподы Санта-Клауса устроили жуткое шоу в Австрии (видео, фоторепортаж)
В Австрии состоялось традиционное жуткое шоу Крампусов - антиподов Санта-Клауса.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Крампусы, которые по легенде наказывают непослушных детей, собрались со всей Австрии в городе Голлабрунн. Актеры в масках чертей устроили в городе традиционный забег. Своим видом пугали и развлекали зрителей.
Крампусы устроили настоящее шоу: некоторые ехали на тракторе с клеткой для дебоширов, кто-то размахивал факелами, а кто-то грозился наказать непослушных розгами.
Зрители приехали со всего мира и тоже приготовились к действу – надели рога и клыки.
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