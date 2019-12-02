Антиподы Санта-Клауса устроили жуткое шоу в Австрии (видео, фоторепортаж)

Крампус такой себе злой брат-близнец Санта-Клауса. По легенде, он наказывает непослушных детей.

В Австрии состоялось традиционное жуткое шоу Крампусов - антиподов Санта-Клауса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Крампусы, которые по легенде наказывают непослушных детей, собрались со всей Австрии в городе Голлабрунн. Актеры в масках чертей устроили в городе традиционный забег. Своим видом пугали и развлекали зрителей.

Крампусы устроили настоящее шоу: некоторые ехали на тракторе с клеткой для дебоширов, кто-то размахивал факелами, а кто-то грозился наказать непослушных розгами.

Зрители приехали со всего мира и тоже приготовились к действу – надели рога и клыки.

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