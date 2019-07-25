Кому радость, а кому страдания: как туристы переживают адскую жару в Европе (фоторепортаж)
18:59, 25 июля 2019Фотоотчеты
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Пока одни туристы радостно загорают на пляжах, другие спасаются от палящего солнца как могут.
Большую часть Европы на этой неделе накрыла адская жара. Местами столбики термометров поднимаются до 40 градусов по Цельсию.
Некоторые туристы этом, безусловно, обрадовались - они целыми днями валяются на пляже или плещутся в воде. В ход идет все - доски, надувные сказочные животные и даже костюмы.
Замечательный пляжный костюм / Фото REUTERS
Настоящая пляжная вечеринка / Фото REUTERS
Однако пока одни загорают на пляжах, другие спасаются от палящего солнца как могут. Особенно горожане и туристы облюбовали фонтаны.
Где-то в Европе / Фото REUTERS
Не меньше страдают от жары и животные.
Пингвин в британском зоопарк прячется от жары в воде / Фото REUTERS
Песик ищет спасения в фонтане / Фото REUTERS
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