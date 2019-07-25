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Кому радость, а кому страдания: как туристы переживают адскую жару в Европе (фоторепортаж)

18:59, 25 июля 2019
Фотоотчеты
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Некоторые туристы этом, безусловно, обрадовались - они целыми днями валяются на пляже или плещутся в воде. В ход идет все - доски, надувные сказочные животные и даже костюмы.

Замечательный пляжный костюм / Фото REUTERS
Настоящая пляжная вечеринка / Фото REUTERS

Однако пока одни загорают на пляжах, другие спасаются от палящего солнца как могут. Особенно горожане и туристы облюбовали фонтаны.

Где-то в Европе / Фото REUTERS

Не меньше страдают от жары и животные.

Пингвин в британском зоопарк прячется от жары в воде / Фото REUTERS
Песик ищет спасения в фонтане / Фото REUTERS

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