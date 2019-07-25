Кому радость, а кому страдания: как туристы переживают адскую жару в Европе (фоторепортаж)

Пока одни туристы радостно загорают на пляжах, другие спасаются от палящего солнца как могут.

Большую часть Европы на этой неделе накрыла адская жара. Местами столбики термометров поднимаются до 40 градусов по Цельсию.

Некоторые туристы этом, безусловно, обрадовались - они целыми днями валяются на пляже или плещутся в воде. В ход идет все - доски, надувные сказочные животные и даже костюмы.

Однако пока одни загорают на пляжах, другие спасаются от палящего солнца как могут. Особенно горожане и туристы облюбовали фонтаны.

Не меньше страдают от жары и животные.