На Ивано-Франковщине появился Музей-резиденция семьи Шухевичей (фоторепортаж)

Место для музея выбрали неслучайно, ведь именно из этих мест берет начало родовая линия Шухевичей.

30 июня 2019 года в селе Тышковцы (Городенковский район Ивано-Франковской области) торжественно открыли Музей-резиденцию семьи Шухевичей.

Читайте также400 ангелов под одной крышей: во Львове открыли уникальный художественный проект (фоторепортаж)

Место для музея выбрали неслучайно, ведь именно из этих мест берет начало родовая линия Шухевичей. Именно здесь большую часть своей жизни прожил и прослужил отец Осип Шухевич - прадед главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Работники Национального музея народного искусства Гуцульщины и Покутья им. Й. Кобринского готовили экспозицию более шести месяцев.

В экспозиции представлены личные вещи семьи Шухевичей, а также воссозданы жилые и рабочие помещения, в которых они жили и работали.

Открытие музея приурочили ко дню рождения Романа Шухевича - одного из главных идеологов украинского национально-освободительного движения ОУН-УПА. На открытии также присутствовали дети Романа Шухевича - Юрий и Мария Шухевичи.

Доехать до Тышковцов можно из Ивано-Франковско - около 70 километров на автомобиле через трассу Р20. Впрочем следует учитывать, что местные дороги до сих пор в довольно плохом состоянии, поэтому на поездку может уйти несколько больше времени.

Кстати, от Тышковцов лишь 15 километров до Днестровского каньона, где туристов также могут заинтересовать прогулки на корабле по Днестру, рафтинг, посещение руин Раковецкого замка или же просто наблюдение за природой. Подробнее читайте в большом материале УНИАН.Туризм.