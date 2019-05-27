Как на Буковине пастухов на полонину провожали (фоторепортаж)

Праздник полонины традиционно очень важен для жителей регионов, которые занимаются овцеводством.

В воскресенье, 26 мая 2019 года, в поселке Путила (Черновицкая область) отмечали праздник выхода пастухов на пастбища.

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Отметим, Праздник полонины традиционно является достаточно важным для жителей регионов, которые занимаются овцеводством. В этот день пастухам, которые уходят на несколько месяцев на пастбище пасти овец, устраивают пышные проводы под музыкальное сопровождение трембиты - с народными гуляниями, приготовлением праздничных блюд и зажжением костра.

Праздник полонины не имеет фиксированной даты, в каждой местности отмечается в разное время и с собственными обычаями, а время празднования зависит в том числе от того, насколько поздно приходит весна.