цей матеріал доступний українською

Драконы в Старом городе: во Львове присоединились к празднованию Китайского Нового года (фоторепортаж)

12:18, 05 февраля 2019
Фотоотчеты
112 0

Китайский Новый год, он же Лунный Новый год или праздник весны, в этом году приходится на 5 февраля, однако его празднование длится целых 15 дней. Еще накануне, 4 февраля, начались празднования того, что китайцы считают преддверием Нового года.

Читайте такжеВ мире со зрелищными шоу отмечают Китайский Новый год (видео)

Присоединились к празднованию Нового года по восточному календарю и во Львове. По улицам города прошелся праздничный парад, известный также как танец дракона, при участии представителей китайской диаспоры и их украинских друзей.

Также в центре Львова по случаю начала празднования Китайского Нового года устроили праздничный концерт и ярмарку, где гости могли попробовать традиционную восточную кухню и купить сувениры.

Отметим, ранее УНИАН уже рассказывал, с какими традициямивяткують 4717-и Китайский Новый год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #китайский Новый год