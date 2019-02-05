Драконы в Старом городе: во Львове присоединились к празднованию Китайского Нового года (фоторепортаж)

В центре Львова по случаю начала празднования Нового года по восточному календарю устроили парад драконов, праздничный концерт и ярмарку.

Китайский Новый год, он же Лунный Новый год или праздник весны, в этом году приходится на 5 февраля, однако его празднование длится целых 15 дней. Еще накануне, 4 февраля, начались празднования того, что китайцы считают преддверием Нового года.

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Присоединились к празднованию Нового года по восточному календарю и во Львове. По улицам города прошелся праздничный парад, известный также как танец дракона, при участии представителей китайской диаспоры и их украинских друзей.

Также в центре Львова по случаю начала празднования Китайского Нового года устроили праздничный концерт и ярмарку, где гости могли попробовать традиционную восточную кухню и купить сувениры.

Отметим, ранее УНИАН уже рассказывал, с какими традициямивяткують 4717-и Китайский Новый год.