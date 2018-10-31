Пять тысяч серебряных плит под ногами: чем удивляет главный буддийский храм Камбоджи (фоторепортаж)

Серебряная пагода, также известная как Храм Изумрудного Будды, считается официальным буддийским храмом короля Камбоджи в столице страны Пномпене.

Серебряная пагода, также известная как Храм Изумрудного Будды, расположена в столице страны Помпене на южной стороне королевского дворца. Пагода считается официальным буддийским храмом короля Камбоджи.

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Свежие фото храма были опубликованы фотосервисом Reuters.

Серебряная пагода является относительно "молодым" зданием, ведь ее возвели лишь в 1866 году, а в 1962 году - расширили. Основным строительным материалом для Храма Изумрудного Будды стало дерево. Во время правления короля Нородома Сианука (1960-1970 годы) пол Серебряной пагоды был инкрустирован более чем пятью тысячами серебряных плит (блоков) весом свыше 6 тонн, а часть ее фасада была перестроена с использованием итальянского мрамора. Однако лишь небольшая часть этих плит доступна для просмотра туристами на входе в пагоду. В то же время стены внутри пагоды покрыты фресками, изображающими героев индийского эпоса Рамаяна.

При этом в монастыре при храме хранятся многие национальные сокровища, такие как золото и украшенные драгоценными камнями статуи Будды. Наиболее известный среди них - небольшой Будда из французского хрусталя Baccarat XVII века («Изумрудный Будда» Камбоджи), а также золотой Будда Майтрея в натуральную величину, украшенный 9584 бриллиантами, самый большой из которых весит 25 карат. Статуя была создана в дворцовых мастерских по заказу короля Сисовата I в течение 1906 и 1907 годов. Золотой Будда весит 90 кг и одет в королевские регалии.

Сам Королевский дворец в Пномпене считается той достопримечательностью, с которой следует начинать осмотр города. Сегодня дворец представляет собой великолепный образец кхмерской архитектуры и одну из главных достопримечательностей Камбоджи. Поскольку дворец является действующей королевской резиденцией, туристам показывают только основные помещения, среди которых Тронный зал, Дворец Кхемарин, Павильон Чан Чайя и, собственно, Серебряная пагода. Важно, что во время посещения последней следует снимать обувь и головные уборы.

Кстати, известный украинский путешественник, ведущий программы о путешествиях «Мир Наизнанку» Дмитрий Комаров назвал Камбоджу наиболее коррумпированной страной мира.