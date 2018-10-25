Путешественник Комаров назвал самую коррумпированную страну, где есть даже стоимость убийства

По словам Комарова, чем больше он путешествует, тем с большей уверенностью понимает, что в Украине не все так плохо.

Ведущий программы о путешествиях «Мир Наизнанку» Дмитрий Комаров назвал наиболее коррумпированную страну.

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Как рассказал журналист в интервью журналу «Новое время страны», такой страной, по его оценке, является Камбоджа.

«…Там даже есть стоимость убийства. Если ты сбил человека, то отдаешь $ 10 тыс., и тебя отпускают», – утверждает он.

По словам Комарова, чем больше он путешествует, тем с большей уверенностью понимает, что в Украине не все так плохо. «Нет, я Украину ни на что не променяю, особенно если говорить о тех странах, в которые мы ездим, никогда в жизни, вы что! Там, во-первых, другая культура, другой мир, другая планета, там столько проблем, что, елки-палки, на самом деле не так-то у нас все и плохо», – отметил путешественник.

Полный вариант интервью читайте в свежем (№39) выпуске журнала "Новое время страны".