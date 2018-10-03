Разобранные поезда и деревья посреди вагонов: как сейчас выглядит ж/д-станция Янов в зоне ЧАЭС (фоторепортаж)
Журналистам показали нынешнее состояние железнодорожной станции "Янов", расположенной вблизи Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения (Киевская область).
Отметим, железнодорожная станция Янов расположена на участке Чернигов-Овруч Юго-Западной железной дороги вблизи города-призрака Припять.
Читайте такжеГодовщина аварии на ЧАЭС: в столичном музее "Чернобыль" рассказывают историю трагедии (фоторепортаж)
Именно одноименный поселок и станция Янов, введенная в эксплуатацию в 1925 году, и дали начало городу Припять. До аварии на ЧАЭС на станции выполнялась пассажирская (до апреля 1986 года) и грузовая работа, от нее пролегали подъездные железнодорожные ветки к ЧАЭС, складам оперативно-спасательной службы, нефтебазе и другим предприятиям города Припять.
Недавно некоторые пути на станции были реконструированы и теперь используются для обеспечения строительных работ при сооружении объекта «Укрытие-2» - нового саркофага для ЧАЭС.
Кроме того, в феврале 2017 года было принято решение о строительстве участка железнодорожного полотна между существующей линией "Вильча - Янов" и строительной площадкой Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Тем временем с сентября 2018 года станция "Янов" стала еще и туристическим объектом. Она вошла в программу одного из четырех туристических маршрутов, введенных в Чернобыльской зоне отчуждения Государственной службой по управлению ею.
Таким образом, маршрут "ЧАЭС - станция Янов - Новошепеличи - Лубянка", среди прочего, проведет всех желающих и до заброшенной электрички на окраине станции Янов.
Отметим, японцы начали активно развивать туризм в зоне аварии на атомной станции Фукусима всего через несколько лет после трагедии, причем такие туры стоят не так дешево, как в Украине.