Ядерный туризм: японцы предлагают посетить ближайший к Фукусиме город-призрак за 210 долларов (фоторепортаж, видео)

Среди прочего туристам предлагают посетить действующую ферму и рисовые поля, где исследуют влияние радиации на скот и растения.

В Японии становятся все более популярными туры в города-призраки, возникшие после аварии на атомной электростанции Фукусима-1 в марте 2011 года.

Как говорится в сюжете ТСН, в частности, туристов везут в покинутый людьми город Окума - ближайший к АЭС. Далее маршрут пролегает через действующую ферму и рисовые поля, где исследуют влияние радиации на скот и растения. Принять участие в исследованиях могут и сами туристы.

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Такая однодневная экскурсия стоит 210 долларов.

Авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла в результате сильнейшего за время наблюдения землетрясения в Японии 11 марта 2011 года. И хотя три работающих энергоблока атомной электростанции были остановлены действием аварийной защиты, в то же время было прервано электроснабжение (в том числе от резервных дизельных электростанций), необходимое для отвода остаточного энерговыделения реактора. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта, однако на территории станции до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. По оценке японских инженеров-ядерщиков, на приведение объекта в стабильное и безопасное состояние может потребоваться до 40 лет.

Отметим, в Украине также существуют организованные туры в Чернобыльскую зону, где в 1986 году произошла авария на четвертом энергоблоке местной АЭС. Чернобыльская катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и потерпевших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу. Впрочем, много людей пытаются попасть туда без сопровождения.

Как сообщал УНИАН, весной 2017 года в пределах 30-километровой Чернобыльской зоны отчуждения начал работу биосферный заповедник.