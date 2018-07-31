Летняя жара в Швейцарии: лодки и катамараны облюбовали живописное озеро Жу (фоторепортаж)

Континентальная Европа в последнее время страдает от летней жары, даже в горной Швейцарии столбики термометров приближаются к 30 градусам.

Фотосервис Reuters опубликовал свежие фото живописного озера Жу, расположенного неподалеку городка Ле Понт во франкоязычной части Швейцарии.

Читайте такжеНазваны лучшие «горные» виды на планете (фотоподборка)

Озеро Жу расположено в одноименной долине в горах Юра на высоте 1004 м над уровнем моря и считается самым высоким из озер Швейцарии с площадью поверхности более 5 кв. км. Находится это озеро в живописной местности примерно в 50 км на север от Женевы и Лозанны.

Отметим, континентальная Европа в последнее время страдает от летней жары, даже в горной Швейцарии столбики термометров приближаются к 30 градусам. Поэтому местные и туристы тянутся к озерам охладиться.

Ранее УНИАН.Туризм рассказывал о другой живописной горной местности на планете: подножии Апеннинских гор возле итальянского городка Кастеллуччо ди Норча, которое ежегодно летом покрывается невероятным ковром из полевых цветов.