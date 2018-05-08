Сочетание романтики и экстрима: туристы съезжаются к самому большому в Европе водопаду (фоторепортаж)

Рейнский водопад является популярным туристическим объектом, ежегодно его посещают более миллиона человек.

Рейнский водопад в Швейцарии на реке Рейн рядом с городком Нойхаузен-ам-Райнфалль считается самым большим равнинным водопадом в Европе. Высота его составляет 23 метра, а ширина - 150 метров.

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Рейнский водопад является популярным туристическим объектом, особенно в теплое время года, и ежегодно его посещают более миллиона человек. Возле самого водопада расположено несколько смотровых площадок, в том числе платная возле замка Лауфен (сам замок тоже открыт для туристов). А самая главная площадка находится на скале в самом центре водопада, попасть куда можно на специальном туристическом катере, который отходит от замка Верт снизу по течению.

Кроме того, в отдельные периоды года посещать водопад можно и вечером, когда его подсвечивают особой иллюминацией.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в швейцарском Берне канатоходцы устроили развлечения прямо над рекой.