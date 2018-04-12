В швейцарском Берне канатоходцы устроили развлечения прямо над рекой (фоторепортаж)

Река Ааре протекает в самом историческом центре Берна.

В швейцарском Берне обустроили веревку для канатоходцев прямо над рекой Ааре - в историческом центре города.

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Фото экстремальных развлечений в столице Швейцарии опубликовал фотосервис Reuters.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в боснийском Сараево через 26 лет после войны восстановили популярную канатную дорогу на гору Требевич.

Гора Требевич, на которой до югославского конфликта располагался горнолыжный центр, где проводились и соревнования Олимпийских игр 1984 года, была полностью разрушена в 1995 году при бомбардировках Сараево авиацией НАТО. Позже ее восстановили, а после этого начали возобновлять там инфраструктуру. И вот только сейчас, через 26 лет, открыли и знаменитую канатную дорогу.