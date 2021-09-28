Игроки туристического рынка уверены, что границы между странами уже не будут закрываться.

Украинские туроператоры рассказали, какие туристические направления будут доступны для украинских туристов в зимнем сезоне.

Это обсуждалось в рамках нетворкинга для ключевых игроков сферы туризма и представителей власти для обсуждения основных проблем, с которыми сталкивается туристический бизнес в период пандемии COVID-19, организованного информационным агентством РБК-Украина ко Всемирному дню туризма.

В частности, генеральный директор Coral Travel Татьяна Прокопенко отметила, что украинские туроператоры уже адаптировались работать в новых туристических реалиях, а потому имеют представление, какие направления будут предлагать туристам этой зимой.

"На сегодняшний день мы планируем нашу зимнюю программу. В первую очередь, это горнолыжные направления. Это Турция, которую мы очень активно начали развивать в прошлом зимнем сезоне. Поэтому в этом году мы расширяем нашу полетную программу к горнолыжным курортам Турции – это Эрджиес и Паландокен. Также будет Андорра, Австрия, Болгария и Украина", – сообщила Прокопенко.

Читайте такжеГорнолыжная Турция: рассекая по склонам погасшего вулкана ЭрджиесВ то же время, по ее словам, для любителей морского отдыха туроператор готовится предложить Египет, ОАЭ, Мексику, Доминикану, Мальдивы, Танзанию и Сейшелы.

"Перечисленные мной страны более или менее прогнозируемые. И даже если для въезда будут какие – то дополнительные условия-тесты или вакцинация, турист будет также готов. Ведь популярные туристические страны, как, например, Турция или Египет, провели массовую вакцинацию, там действует четкая программа соблюдения правил работы отелей во времена пандемии, и сертификаты здоровья имеют четко определенные критерии, которые проверяются. Экзотические страны в принципе не закрывались, либо закрывались лишь на достаточно короткий срок. То есть мы не ожидаем каких-то значительных изменений, которые могли бы привести к закрытию границ. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире пока не дает никаких сигналов, что так может быть. Для возвращения в Украину у нас тоже уже есть четкие правила, и это уже не является каким-то ограничивающим фактором", – пояснила она.

В свою очередь соучредитель Travel Professional Group (TPG) Елена Бойко добавила, что к новому туристическому сезону у них появится больше предложений по зимнему отдыху в Украине, ведь в условиях пандемии украинский туристический бизнес наконец нашел время и возможности для развития этого направления, пока зарубежные путешествия были ограничены.

Также TPG планирует работать с теплыми странами – Египет, Турция, Занзибар, Доминикана и Мальдивы. Из новинок сезона – туры в Кению.

В то же время, она констатирует, что в этом туристическом сезоне вряд ли будет работать механизм раннего бронирования, который в докарантинные времена позволял туристам существенно сэкономить на стоимости тура. Сейчас же клиенты боятся покупать туры слишком заранее.

"Мы готовы к зимнему сезону. Нас уже ничего не пугает и ничто не может остановить. Мы понимаем, что границы закрываться не будут. Все другие условия, которые есть в мире, туристы уже научились очень быстро отслеживать", – добавил директор TEZ TOUR Александр Новиковский.

По его словам, в этом сезоне туроператор особо не планирует рисковать открывать новые туристические направления, зато намерен сосредоточиться на развитии уже существующих туристических продуктов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минтуризма Болгарии рассказали, чем собираются заманивать украинских туристов зимой.

Автор: Марина Григоренко