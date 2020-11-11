Прогнозируемо наибольшим спросом среди украинцев на зиму 2020-2021 пользуется Египет.

В разгар осени украинцы уже принялись подбирать направления для зимних путешествий, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)

Как сообщает пресс-служба туроператора Join UP!, по состоянию на 10 ноября 2020 года в его системе бронирования больше всего украинцев планирует отправиться в холодную пору в Египет - 84% бронирований. За ним следует Танзания (7%) и туры в ОАЭ (4%).

В компании констатируют, что из-за пандемии COVID-19 этим летом многие зарубежные направления оставались закрытыми, а потому выбор для путешествий был невелик. Потому многие туристы стараются ухватиться за солнце и пляж зимой. Для этого можно отправиться в уже привычные украинцам Египет и ОАЭ. Для поездки в эти страны потребуется негативный ПЦР-тест (информация актуальна на момент публикации - ред.). При путешествии в Египет сделать его можно до вылета или уже в аэропорту, а для путешествующих в ОАЭ необходимо иметь при себе оригинальный сертификат на английском языке, подтверждающий негативный ПЦР-тест (информация актуальна на момент публикации - ред.), скачать специальное приложение на смартфон, заполнить анкету и сдать еще один бесплатный тест после прилета. Все это звучит непривычно, но позволяет обезопасить себя от возможных проблем и на отдыхе уже расслабиться, будучи уверенными в своем здоровье.

Еще один вариант для поездки – экзотические Мальдивы, Занзибар, Доминикана и Мексика. Правила въезда у всех разные: в Занзибар и Мексику ПЦР-тест не нужен (информация актуальна на момент публикации - ред.), Доминикана его тоже не требует (информация актуальна на момент публикации - ред.), но избирательно проводит бесплатное дыхательное тестирование. С Мальдивами ситуация иная – потребуется и ПЦР-тест, и скачанное приложение, и заполненная анкета (информация актуальна на момент публикации - ред.). Но что объединяет все страны – роскошные пляжи, впечатляющие закаты и теплые моря-океаны, которые никуда не делись несмотря на вирусы.

"Как видно, пандемия хоть и перевернула рынок туризма, но желание людей путешествовать осталось прежним. Главное, делать это безопасно. Смена обстановки – горный воздух или теплое солнце – это то, что нужно для перезагрузки", - отмечают в Join UP!

Одновременно, многие привычные нам зимние направления недоступны из-за закрытых границ. Среди них столь популярные европейские страны и Бали.

Тем не менее, для всех тех, кто все же ждет зиму, чтобы поскорее стать на лыжи, в этому году из Украины можно отправиться в горы Турции на курорт Эрджиес. Из плюсов, ПЦР-тестирование по прилету в Турцию не требуется (информация актуальна на момент публикации - ред.), а это значит – потребуется меньше подготовки и бюрократических процедур. При этом спусков самого разного уровня здесь масса, а инфраструктура развита хорошо.

Кроме того, доступны поездки в традиционную зимнюю Софию (Болгария), где тоже сейчас нет строгих требований к въезжающим украинцам (информация актуальна на момент публикации - ред.). Зато есть горы, солнце и отличный отдых.

Впрочем, если пересечение границ все равно вызывает тревогу, то украинцам повезло обладать собственными горами – в Карпатах уже выпал первый снег, а совсем скоро можно будет открывать сезон невероятных спусков и атмосферных фотографий для своих соцсетей. Кроме того, в Украине доступен не только активный, но и лечебный отдых. Оздоровительные курорты позволяют в прямом смысле не только отвлечься от рутины, но и восстановить организм.

"В этом году мы открываем путешествия заново. То, что казалось уже обыденным, теперь переизобретается, становясь еще безопаснее и комфортнее. Одно можно сказать точно – мир продолжает путешествовать и когда границы откроются, то мы с высокой долей вероятности увидим настоящий бум поездок. Что это значит сейчас? Что стоит отправиться в путь, пока на пляжах и лыжных спусках не так много людей. Пандемия – не повод спрятаться от мира. Скорее это возможность стать ответственнее к своему здоровью, а качественный отдых – часть этого подхода", – комментирует Екатерина Артюх, руководитель отдела развития направлений Join UP!

При этом в пресс-службе туроператора напоминают, что собираясь в путь, стоит помнить, что правила и требования въезда в разные страны могут меняться и их стоит проверять перед отправлением.

Другие идеи для путешествий

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко