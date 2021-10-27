Украину внесли в "красную" зону.

Болгария с 30 октября закрывает въезд для туристов из Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Болгарии в социальной сети Facebook. Согласно приказу министра здравоохранения Болгарии, Украина внесена в "красную" зону.

"С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и длительного проживания на территории Болгарии и члены их семей", - говорится в сообщении.

В частности, вышеуказанные лица допускаются на территорию Болгарии после предъявления цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или перенесении болезни или аналогичного документа, одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, который содержит те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

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Дети в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии из страны, внесенной в "красную" зону, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну.

"В случае непредоставления такого документа вышеупомянутые лица должны находиться на 10-дневном карантине", - говорится в сообщении.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.

Таким образом, украинские туристы не смогут въезжать в Болгарию с 30 октября.

Как сообщал УНИАН, с 30 июня Болгария впускала украинских туристов только с сертификатами о вакцинации.

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Автор: Виталий Саенко