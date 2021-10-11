Нам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVac

На фоне осеннего ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, несмотря на то, что Евросоюз пока оставляет нашу страну в "зеленой" зоне, ряд европейских государств уже начали "прикручивать гаечки" украинским туристам. Так, Франция и Германия уже не пускают невакцинированных украинцев. Те, кто привит CoronaVac, так же попали под раздачу. Тем не менее, в Европе еще осталось немало стран, признающих украинские сертификаты вакцинации, в том числе с китайским препаратом. УНИАН решил разобраться, какие страны Европы открыты для украинских туристов, привитых CoronaVac.

Немало украинцев, сознательно и с наилучшими побуждениями устремившихся вакцинироваться китайской вакциной CoronaVac в пунктах массовой вакцинации в мае-июне 2021 года, в итоге оказались в заложниках этого самого Коронавака. Вопреки заверениям наших уважаемых МИДа и Минздрава, Евросоюз так и не признал китайский препарат, так что немало европейских стран в итоге не стали доступны для всех вакцинированных украинцев. Повезло только тем, кому удалось "отхватить" четыре вакцины – BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Такая вот отрезвляющая сегрегация в 21 веке.

Ну а вакцинированные CoronaVac… остались с горьким чувством осознания того, что их приравняли к "антиваксам". Теперь им и выехать в часть стран нельзя, хоть они и вакцинированные, и уколоться повторно другими вакцинами украинские врачи им не разрешают. Так что многие пожалели, что поверили украинским властями, будто Пфайцеров всем все равно не хватит, и согласились на то, что давали. А ведь могли подождать всего пару недель…

Но это все лирика. Конечно, обидно, что у вакцинированных CoronaVac вряд ли получится поехать в этом году на Рождество в Германию или покататься на лыжах во Французских Альпах. Но не спешите отчаиваться! В Европе осталось еще немало стран, признающих китайский препарат. На них и советуем обратить внимание при подготовке своих туристических планов на ближайшие осень-зиму. Поверьте, они ничем не уступают тем странам, которые зациклились лишь на четырех вакцинах. Лучше поддержите тех, кто рад видеть украинцев с любыми вакцинами!

Какие страны признают CoronaVac

1. Австрия. Страна открылась для украинских туристов, вакцинированных любыми доступными в Украине препаратами, с июля 2021 года, и мы уже даже успели на себе проверить, как там отдыхается с Коронаваком. Австрия отлично подойдет как для путешествий выходного дня, так и для горнолыжного отдыха. Рождественские ярмарки, вкусная еда, интересные музеи, красивые пейзажи. Все это удивительным образом умещается в столь небольшой стране. Помимо Вены, советуем обратить внимание на такие локации: Грац, Зальцбург, Инсбрук, Долина Вахау и Халльштатт.

2. Албания. Эта скромная, но живописная балканская страна стала весьма популярна среди украинцев в период пандемии, ведь она довольно рано открылась для наших туристов. Албания, конечно, больше подходит для летнего отдыха, но почему б не опробовать ее и зимой? И, кстати, здесь тоже есть горнолыжные курорты – например, в Долине Вальбону на севере Албании.

3. Болгария. Многие из вас могут быть удивлены, но на самом деле эта традиционно морская страна предлагает также немало возможностей для зимнего активного отдыха. Какие горнолыжные курорты Болгарии будут доступны в этом году, читайте по ссылке.

4. Босния и Герцеговина. Еще одна традиционно "летняя" балканская страна, где можно отдохнуть и зимой на горнолыжных курортах, среди которых самыми популярными являются Яхорина, Бабин До и Влашич.

5. Венгрия. Здесь без комментариев. И в докарантинные времена эта страна пользовалась огромной популярностью среди украинцев. Здесь и роскошный Будапешт с его бурной жизнью, красивейшей архитектурой и термами для релакса, и более экзотичные направления вроде старинного города Эгер, и второй по величине город стране Дебрецен, куда в декабря запустятся прямые рейсы из Киева.

6. Греция. Эта древня страна манит украинских туристов историей, архитектурой, вкуснейшей средиземноморской кухней и вечной атмосферой праздника. Круглый год можно ездить на экскурсии в Афины, где зимой хоть особо и не покупаешься в море, но все же гулять при температуре +7 градусов в январе приятнее, чем при -15. А вот на островах, например, на Крите, будет еще теплее.

7. Исландия. Скандинавия, которая сравнительно легко прошла пандемию, оказалась весьма благосклонная по отношению к украинцам. Вот и Исландия, известная своей потрясающей природой, уже давненько пускает туристов из Украины. Правда, есть нюанс – даже вакцинированным туристам из любой страны мира нужно все равно сдавать ПЦР-тест перед вылетом в Исландию.

8. Испания. Эта безумно популярная страна сейчас и вовсе пускает украинцев без дополнительных условий. Хотя, разумеется, по мере ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине все может измениться. Тем не менее, на этот случай уже известно, что Испания будет признавать Коронавак. Ну а что посмотреть в Испании? Выбор здесь просто огромный. Например, Барселона, Валенсия или остров Тенерифе.

9. Кипр. Этот вечно теплый и вечно зеленый остров отлично подойдет для тех, кто захочет погреться, когда украинские осенне-зимние холода окончательно вас утомят. Например, из Украины очень легко попасть в Пафос и Ларнаку – делимся своими впечатлениями по ссылке.

10. Нидерланды. Пока большинство стран Западной Европы не спешат открываться для вакцинированных Коронаваком украинцев, свободолюбивые Нидерланды приятно нас удивили еще в июле. Так что выбор за вами – бурная жизнь Амстердама или спокойная старая Голландия на полуострове Маркен, а, может, уютный Маастрихт на границе с Германией и Бельгией.

11. Норвегия. Самая счастливая страна мира открылась для вакцинированных украинцев не так давно, но зато сразу отметив, что туристам с Коронаваком там рады. Зимой в Норвегии, конечно, холодновато, но зато как красиво!

12. Португалия. Материковая Португалия не признает Коронавак, но эту вакцину признает входящий в состав страны остров Мадейра.

13. Северная Македония. Как и в других упомянутых выше балканских странах, здесь есть горы, а, значит, и горнолыжные и бальнеологические курорты. Например, Маврово или Попова Шапка. А еще в Северной Македонии ну очень приятные цены. Не верите? Читайте по ссылке.

14. Словакия. Во-первых, как можно упустить возможность побывать в легендарной Братиславе? Ну а покататься на лыжах можно отправиться на курорты Высоких Татр в Словакии.

15. Словения. Эта небольшая страна в Южной Европе не особо популярна среди украинских туристов. Тем не менее, если вы ждали возможности открыть для себя что-то новое в самом центре Европы, то это ваш шанс. За экскурсионной программой можно отправиться в Любляну или Марибор, за красивыми пейзажами – в курортный город Блед на берегу ледникового озера в предгорьях Альп. Также в стране есть горнолыжные курорты.

16. Финляндия. Именно в этой далекой снежной стране находится знаменитая Лапландия – родина Санта-Клауса. Потому если уж и отправляться на поиски настоящей рождественской сказки, то именно в Финляндию.

17. Черногория. Как и в большинство балканских стран, она популярна в первую очередь летом. Однако, как вы уже могли догадаться, и здесь есть горнолыжные курорты. Например, Колашин, Жабляк или Дурмитор.

18. Швейцария и Лиштенхтейн. Это отличный вариант для роскошного отдыха – как экскурсионного, так и горнолыжного. Единственный момент, это все-таки не самые дешевые направления. Тем не менее, они того стоят!

19. Швеция. Эта страна является мечтой многих туристов. Здесь совершенно другой уровень жизни, сказочная архитектура и настоящая атмосфера Рождества. А еще – множество горнолыжных курортов.

20. Эстония. Эта страна невероятно разнообразна – как в плане ландшафтов, так и в плане архитектуры и истории. Ну а Таллинн стоит посетить ради отлично сохранившегося Старого города.

Как видим, на самом деле украинцам доступно гораздо больше европейских направлений, чем кажется на первый взгляд.

Кроме того, всегда можно поехать в Турцию, Грузию, Армению, Казахстан и целый ряд экзотических направлений, признающих Коронавак.

Также на данный момент несколько стран, не признающих CoronaVac, пускают туристов из Украины при условии наличия отрицательного теста на коронавирус. Однако, в их случае стоит учитывать, что они могут закрыться для невакцинированных украинцев в любой момент.

А вот о путешествиях в весьма популярные среди украинцев Италию, Германию, Францию, Польшу, Чехию, Мальту, Румынию, материковую Португалию точно пока стоит забыть, если вы привиты Коронавком.

Разумеется, есть малая доля вероятности, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронвирусом в Украине, все страны ЕС закроются для украинских туристов. Тем не менее, пока что опыт показывает, что страны закрываются только для невакцинированных. Так что держим в уме страны, признающие Коронавак, однако подходим к организации поездки осторожно и с умом:

1. Постарайтесь не бронировать поездку слишком заранее.

2. Максимально избегайте предоплаты без возможности возврата средств.

3. Подумайте над страховкой на случай отмены поездки или предусмотрите возможность бесплатного переноса даты поездки. Да, придется доплатить, но так спокойнее.

4. Обязательно проверяйте дополнительные условия въезда в выбранную вами страну. Где-то в дополнение к сертификату вакцинации нужен ПЦР-тест, а где-то – заполнение специальной онлайн-формы.

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Будьте здоровы и хороших путешествий, даже вопреки пандемии!

Марина Григоренко

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