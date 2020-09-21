На участке в три гектара он высадил тысячи цветов, чтобы все желающие могли насладиться красотой. Лилий здесь - почти сотня сортов, есть и экзотические.

На Волыни фермер организовал осенний цветочный фестиваль. 30 тысяч лилий и 2 тысячи хризантем. И вся эта красота на одном поле.

На участке в три гектара он высадил тысячи цветов, чтобы все желающие могли насладиться красотой. Лилий здесь - почти сотня сортов, есть и экзотические, говорится в сюжете ТСН.

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Осенний фестиваль здесь устраивают впервые - до сих пор на этом поле, которое уже привычно все называют Волынской Голландией, три года подряд высаживали только весенние цветы - тюльпаны. Вход на цветочную плантацию платный. Но посетители говорят: их это не пугает.

Возле цветов устраивают фотосессии. Фестивалить планируют еще три дня. Но если погода не помешает, цветочный праздник планируют и удлинить.

У нас вообще очень большая коллекция лилий. Все новинки, которые каждый год появляются, мы стараемся сразу эти луковицы закупить, - организатор фестиваля Татьяна Пашковская.

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Автор: Наталия Печиборщ