Зеленский анонсировал принятие Радой до 15 июля закона для развития внутреннего туризма

Кроме того, по словам президента, в ближайшие дни на уровне правительства должна появиться программа по развитию туризма.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует принятие Верховной Радой до 15 июля закона, который будет способствовать развитию внутреннего туризма в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

«... у нас прекрасная страна, в которой тоже много чего есть посмотреть, но мы украинцы иногда, к сожалению, не знаем, что у нас в стране», - заявил он.

По словам главы государства, уже был запущен масштабный всеукраинский проект «Путешествуй по Украине» для развития внутреннего украинского туризма.

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«Никто раньше не обращал внимания на внутренний украинский туризм ... все люди едут летом в Турцию, в Египет, в ОАЭ, но я вам скажу, что сейчас из-за коронавируса - в нем есть не только минус, но есть небольшой плюс - нам нужно развивать наш внутренний украинский туризм, и сейчас из-за всех этих карантинных ограничений ... есть возможность посмотреть свою страну. Есть что показать», - заметил президент.

Зеленский отметил, что сейчас нарабатывается законопроект, который будет способствовать развитию туристической отрасли в Украине. «Не хочу сейчас забегать вперед - мы сейчас рассматриваем очень важный законопроект, который, я уверен, мы успеем проголосовать в Верховной Раде до отпуска, до 15 июля ... будем помогать и налогами также внутреннему туризму и развитию внутреннего туризма».

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Кроме того, по словам президента, в ближайшие дни будет программа по развитию туризма на уровне правительства.

«У нас есть много замков, которые мы хотим показать стране, мы сейчас этим занимаемся, чтобы они были восстановлены, отремонтированы, музеи, на которые не обращали много лет внимания, к сожалению», - отметил Зеленский.

Также президент сообщил о планах отменить визовый режим для некоторых стран, граждане которых направляются в Украину с туристической целью. «Что касается западных туристов, следующих в Украину, мы также договорились с МИД, мы хотим для некоторых стран очень быстро, уже в ближайшее время либерализовать визовый режим», - отметил он.

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