Турецкое правительство заявляет, что плата за вход в собор Айя-София призвана уменьшить скопление людей и помочь финансировать его техническое обслуживание и ремонт.

Вход в знаменитый собор Святой Софии в Стамбуле (Турция) станет платным для иностранных туристов, начиная с 15 января 2024 года.

Об этом решении на этой неделе объявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, пишет Frommer's.

Этому предшествовало вызвавшее немало споров решение правительства Реджепа Тайипа Эрдогана в 2020 году вернуть Айя-Софии статус мечети с регулярными религиозными службами. До этого восемь с половиной десятилетий 1500-летнее здание, считающееся одной из самых значимых архитектурных достопримечательностей в мире, было светским пространством.

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С 2020 года ситуация с собором, в 1985 году включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вызывала все большую обеспокоенность мирового сообщества из-за переполненности, повреждения здания и сомнительного управления в контексте сохранения его уникального искусства и архитектуры.

В частности, археологи и историки бьют тревогу из-за фактов вандализма на Императорских воротах VI века и повреждений мраморных плиток, предположительно вызванных чистящими машинами.

Еще одним источником беспокойства является износ, вызванный внезапным наплывом верующих, число которых, как сообщается, достигает 120 тысяч в день. Известный турецкий историк Ильбер Ортайли назвал этот поток посетителей основной причиной того, что, по его мнению, собор Святой Софии необходимо срочно закрыть для проведения восстановительных работ.

"Если его не закрыть, он рухнет", – заявил академик в телеинтервью.

Однако, пишет изданием, вместо того, чтобы закрыть внутреннюю часть собора Айя-София, правительство Турции решило реализовывать "план управления посетителями в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО". Основным компонентом этого плана станет плата за вход, размер которой еще не определен.

Помимо это, туристы будут использовать отдельный от верующих вход для оптимизации потока людей.

В то же время гражданам Турции, которые будут посещать собор Святой Софии с религиозными целями, за вход в здание платить не придется. На данный момент неясно, смогут ли люди из других стран, желающие помолиться в мечети, воспользоваться бесплатным входом, и как они будут доказывать свои намерения.

Турецкое правительство при этом заявляет, что плата за вход призвана уменьшить скопление людей и помочь финансировать его техническое обслуживание и ремонт.

О том, что можно еще посмотреть за уик-энд в Стамбуле, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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