Почти 900 тысяч пассажиров совершили путешествие на поезде № 45/46 Ужгород — Лисичанск в этом году.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
У этого поезда маршрут - более 1650 километров, что не самый большой показатель для Украины. Но в перевозке пассажиров и количестве остановок на маршруте он является рекордсменом.
"899 725 пассажиров — столько перевез в 2021 году поезд №45/46 Ужгород — Лисичанск и это рекордный показатель. У этого поезда также наибольшее количество остановок — 43", - говорится в сообщении.
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Также перевозчик опубликовал 5 маршрутов поездов дальнего сообщения с наибольшим количеством остановок в 2021 году. Это:
- № 45/46 Ужгород - Лисичанск (43 остановки);
- № 68/67 Мариуполь - Львов (37 остановок);
- № 69/70 Мариуполь - Львов (32 остановки);
- № 120/119 Львов - Запорожье (33 остановки);
- № 13/14 Киев - Солотвино (29 остановок).
Напомним, во время праздников на западное направление в период новогодних и рождественских праздников пришлось 44% пассажиропотока "Укрзализныци".