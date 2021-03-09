Посол Евгений Корнийчук характеризует процесс переговоров между странами как успешный.

Посольство Украины в Государстве Израиль ведет активные переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится в комментарии Посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука, размещенном на странице Посольства Украины в Государстве Израиль в Facebook.

"Сегодня речь не идет о названиях вакцин и их производителях. Речь идет о диалоге между двумя странами. Эти переговоры уже можно назвать успешными, поскольку они сейчас активно продолжаются», - подчеркнул Корнейчук.

По его словам, инициатором этих переговоров является израильская сторона, а Украина является одной из первых среди европейских стран, которая имеет возможность достичь реальных договоренностей.

«Мы можем говорить, что в этом заинтересована и израильская сторона в контексте обеспечения ежегодного паломничества хасидов в Умани. В свою очередь, Украина получает возможность открыть границы с Израилем. Это позволит восстановить прежде всего бизнес-туризм, так как нашей стране нужны инвестиции, а также позволит развивать медицинский туризм в обоих направлениях. Посольство Украины ведет переговоры в тесном согласовании действий с Министерством иностранных дел Украины и Кабинетом Министров Украины. Это наша совместная работа", - подчеркнул посол.

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Автор: УНИАН