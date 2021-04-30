Турецкий локдаун Vs отпуск на майские: что стоит учесть туристам

С 29 апреля в Турции начал действовать строжайший локдаун, который продлится аж до 17 мая. Тем временем украинские туристы, которые традиционно выбирают эту страну как одно из основных направлений для отдыха на майские праздники, оказались в замешательстве, что же теперь будет с их планами. УНИАН.Туризм на днях протестировал демо-версию турецкого локдауна, и теперь готов поделиться с читателями, возможен ли комфортный отдых в Турции в период действия жестких карантинных ограничений.

О том, что в Турции введут тотальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом на период общенациональных праздников с 23 по 25 апреля, я узнала уже прибыв в страну отдохнуть несколько дней. Впрочем, я не стала паниковать, а попыталась насладиться отпуском настолько, насколько это возможно. Тем более, что туристов многие запреты все же не касались. Действующие в тот период карантинные ограничения практически не отличаются от тех, которые вводятся с 29 апреля по 17 мая, а потому мой опыт наверняка пригодится тем туристам, которые запланировали свой отдых в Турции на майские праздники.

Какие карантинные ограничения действуют в Турции с 29 апреля по 17 мая

Ключевое здесь то, что с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая гражданам Турции, а также иностранцам, имеющим вид на жительство в стране, запрещается выходить из дома без крайней необходимости. В то же время на иностранных туристов это требование не распространяется.

Одновременно в течение трех недель в Турции останавливается работа практически всех учреждений и учебных заведений. Продуктовые магазины и рынки будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу, а по воскресеньям все будет закрыто. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них постояльцев.

Кроме этого, с 29 апреля в стране междугородние поездки будут возможны только с обязательным разрешением. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. Общественный транспорт будет работать с 50% заполняемостью, при этом пассажиру, в том числе иностранцу, будет необходим HES-код. Получить его необходимо в промежуток времени за 72 часа до вылета в Турцию, заполнив специальную форму.

При этом власти Турции поспешили успокоить, что иностранные туристы смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей (то есть на авто или шаттле), посещать исторические музеи и другие туристические объекты страны.

Впрочем, учитывая все вышеизложенное – определенные неудобства иностранным туристам локдаун в Турции все же доставит. Так что делюсь своим бесценным опытом туриста, попавшего в Турцию в период самых жестких карантинных ограничений.

Как туристу попасть в Турцию в период локдауна

На период тотального локдауна Турция решила не вводить дополнительные условия для въезда иностранных туристов. Так что украинцам, как и ранее, нужно выполнить следующие условия:

При посадке на самолет предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Более того, с 15 мая это требование обещают отменить для украинцев. Самоизоляция по прибытию в страну не требуется.

Заполнить специальную онлайн-форму для присвоения HES-кода в промежутке времени за 72 часа до поездки в Турцию.

По возвращению из Турции домой украинцы должны предоставить негативный результат теста на коронавирус или же отправиться на 14-дневную самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома» с возможностью досрочного прекращения после получения негативного результата теста. Как все это лучше провернуть, читайте в нашем большом материале.

Какие документы туристу в Турции нужно всегда иметь при себе

Отдыхая в Турции в период локдауна стоит понимать, что это вам не Украина – здесь карантинные ограничения соблюдают все без исключения, а полиция – тщательно следит за ситуацией. Потому маску лучше не снимать в общественных местах, даже на улице.

При этом нужно быть готовым, что в любой момент вас может остановить полиция для проверки. Причем местным правоохранителям недостаточно слов, им нужно подтверждение, потому заграничный паспорт, по которому вы влетели в страну, нужно иметь при себе всегда. Также не лишним будет иметь в смартфоне результаты ПЦР-теста, HES-код, бронирование в отеле и обратный билет. Все это у меня лично ни разу не спрашивали, но ко всему нужно быть готовым.

Какая обстановка на улицах Турции в период локдауна

Одно из главных моих наблюдений во время карантинного отдыха в Турции заключается в том, что чем больше город, тем сильнее ощущаются ограничения из-за локдауна. Например, сразу по прилету в Турцию мы отправились в небольшую деревню Алачати, полностью являющуюся популярным туристическим направлением. И здесь было совсем несложно найти работающее кафе и даже сувенирные магазины, и за четыре дня ко мне лишь один раз подошли полицейские, впрочем, даже не проверив документы.

В один из дней я решила выбраться в соседний курортный городок Чемше, и там нас остановили для проверки несколько раз. Узнав, что мы туристы и проверив штамп из аэропорта в заграничном паспорте, нас сразу же отпустили, пожелав хорошего отдыха. Аналогичная ситуация наблюдается в городе-миллионнике Измире, в котором мы решили скоротать несколько часов перед вылетом домой.

При этом однажды мы стали свидетелями того, как турецкая полиция устраивает рейды на местных, нарушающих локдаун. Мне даже показалось, что помимо большого количества полицейских нарядов в форме и на служебном транспорте, также улицы турецких городов патрулируют сотрудники правоохранительных органов в штатском. Ну а может это просто сознательные местные жители, готовый с легкостью настучать на нарушителей.

Так или иначе, но один молодой человек, заприметив нас и еще несколько человек, дефилирующих по набережной, вскоре направился в нашу сторону в сопровождении полицейского патруля. Нас отпустили быстро, а вот парочке влюбленных местных жителей, решивших уединиться на романтической локации, пришлось несладко – их сфотографировали, вручили протокол и терзали еще примерно полчаса, подзывая все новых и новых коллег. Ох, очевидно, дорого им обойдется это свидание!

Как передвигаться по Турции в период локдауна

Работа транспорта, по моим наблюдениям, в Турции в период локдауна также зависит от размера населенного пункта. Например, в Алачати и Чемше, а также между ними, в это время в принципе не ходил общественный транспорт. Исключение – такси и шаттлы из аэропорта и от отелей.

Например, мы вполне легко доехали из аэропорта в Алачати на автобусе Havaş Shuttle, и даже HES-код при посадке не спросили. Правда, стоит учесть, что шаттл не перевозит пассажиров между остановками посреди маршрута, берут только тех, кто едет прямо до аэропорта или из него. Так, например, наш водитель высадил из автобуса двух барышень, которые хотели проехаться на таком шаттле из Алачати в соседнюю Урлу, не доезжая до аэропорта.

Но, к счастью, такси в Турции стоит вполне приемлемо – примерно за 9-10 долларов в одну сторону мы взяли такси из Алачати в Чемше и обратно (это примерно 10 километров). Примечательно, что на пути домой прямо посреди трассы нас остановил полицейский патруль, поинтересовавшись, куда мы едем, ведь местным передвигаться между городами в локдаун нельзя даже на собственном транспорте.

А вот в Измире, из которого мы решили ехать в аэропорт на общественном транспорте, я познала все прелести турецкой системы HES-кодов. То ли нам так «повезло», то ли это и правда система такая. Но, как известно, сейчас в общественном транспорте в Турции нельзя ездить без этого самого кода. Вот только беда – подтверждение в приложении можно получить только на турецкий номер мобильного телефона. Я наивно полагала, что нам как иностранным туристам будет достаточно показать водителю автобуса HES-код в формате pdf со смартфона. Но нет, он таки заставил нас вводить свои данные, код и номер проездного билета в приложение. Правда, поняв, что мы туристы – он сделал все сам со своего мобильного. В общем, мой совет – перед поездкой в Турцию в период локдауна лучше изучить досконально условия проезда в общественном транспорте, и, если что, подумать, может лучше отказаться от его использования.

Где питаться туристу в период локдауна

Как я уже писала выше, чем больше город – тем жестче локдаун. Так, в Алачати с переменным успехом на вынос и на доставку работала как минимум половина имеющихся заведений. И это при том, что мы ездили до начала туристического сезона, а потому часть заведений, вероятно, в принципе закрывается на зиму. Но купить еду с собой здесь можно было на любой вкус и бюджет – от турецкого фаст-фуда и полноценной кухни до кофе и десертов. Некоторые заведения и вовсе работали до полуночи.

В Чемше уже было сложнее – практически все здешние рестораны, которые мне приглянулись, были при отелях, которым в Турции запрещено продавать еду не постояльцам, даже на вынос или доставку. Причем, что я сразу заметила – здесь в ресторанах работники прям были какие-то ну очень запуганные. Так что за время поездки в Чемше мне удалось лишь купить кофе с собой на набережной и закупиться вкуснейшими десертами в одной местной кондитерской.

Ну а в Измире… В центре города мы вообще не смогли найти ни одного работающего заведения, где можно было б заказать что-то с собой. То есть если в Алачати и Чемше в большинстве кафе и ресторанов кто-то был внутри, просто не все из них обслуживали людей со стороны, то в Измире вообще все было наглухо закрыто, даже кебабные! Хотя то было воскресенье, может это еще добавило проблем. Так или иначе, но нормально поесть мы смогли лишь в аэропорту.

Так что советуем вам обратить внимание на отели, где можно нормально питаться не только утром. Если же останавливаетесь в небольшом отельчике, можно попробовать заранее обсудить с хозяевами возможности дополнительного питания у них.

Какие развлечения доступны туристам в период локдауна

Теоретически исторические достопримечательности и музеи Турции могут принимать иностранных туристов в период локдауна, но на деле далеко не все это делают. Например, мы хотели посетить крепость в Чемше, но она оказалась закрыта. Потому если планируете какую-то культурно-развлекательную программу, советуем все разузнать заранее.

Как гуляется по пустому городу

Скажем прямо, отдых в пустом городе каждый воспринимает по-своему. Например, я предпочитаю спокойный уединенный отдых без толп туристов, потому моему восторгу от прогулок по пустым улочкам не было предела. Я смогла наделать просто огромное количество фото городов без лишних людей в кадре, и меня совершенно никто не отвлекал нежелательным вниманием.

Но многим туристам наоборот нужен движ и новые знакомства, и вот они как раз могут быть разочарованы таким отдыхом. Так что стоит заранее определить, что вы ожидаете от поездки и что из этого вам будет доступно в условиях локдауна.

И все же. Прогулки по безлюдным улицам некогда оживленных городов, где сейчас главными хозяевами стали котики и собачки – это совершенно новые впечатления и необычный опыт, который наверняка будет интересен многим туристам, даже тем, кто не привык к такому формату отдыху.

Марина Григоренко

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Вас также могут заинтересовать такие материалы об отдыхе в Турции

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter