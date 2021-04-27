Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом.

Правила полного локдауна, который начинается в Турции с 29 апреля и продлится до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов.

Читайте такжеУкраина может увеличить количество чартеров в ТурциюКак говорится в циркуляре МВД страны, освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в стране временно как туристы. При этом, иностранцы, имеющие вид на жительство или долгосрочную визу должны подчиняться правилам локдауна.

Во время трехнедельного локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. А по воскресеньям все будет закрыто. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них постояльцев.

Кроме этого, с 29 апреля в стране междугородние поездки будут возможны только с обязательным разрешением. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. Общественный транспорт будет работать с 50% заполняемостью.

Локдаун в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят деятельность, за исключением некоторых предприятий.

В своем выступлении турецкий президент не уточнил, будут ли касаться правила локдауна иностранных граждан. Это вызвало много вопросов в туристическом секторе страны. После чего сегодня утром вышло разъяснение турецкого МВД, в котором уточняется, что отели не могут размещать граждан Турции, однако иностранных туристов они принимать могут.

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Автор: Ирина Погорелая