В частности, закрыты души на пляжах, запрещено наполнение бассейнов, а туристов просят экономить воду.

В Словении в приморских городах Копер, Изола, Пиран и Анкаран из-за засухи ограничили потребление воды.

Об этом пишет "Балканский обозреватель" со ссылкой на совместное заявление мэров четырех городов.

В частности, коммунальные службы отключат системы полива на общественных зеленых зонах, закроют душевые кабины на всех пляжах, а поливать деревья и клумбы будут только из водоемов и других источников воды. Также прекратят работу фонтаны и питьевые фонтанчики в общественных местах, а общественные туалеты будут оборудованы заслонами для рационального использования воды.

Кроме того, отныне запрещено мыть автомобили, за исключением автомоек, которые используют для мытья оборотную воду.

При этом мэры призвали жителей и владельцев гостиниц и владельцев частных апартаментов использовать воду как можно экономнее, а также информировать туристов и посетителей о мерах экономии.

В свою очередь региональный штаб гражданской защиты подготовил планы раздачи питьевой воды гражданам.

Как сообщал УНИАН, ранее Италия объявила чрезвычайное положение в регионах вокруг реки По, на которую приходится около трети сельскохозяйственного производства страны и которая подверглась сильнейшей засухе за 70 лет.